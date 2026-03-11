Un hombre de 79 años, a juicio por no pagar más de 11.200 euros en cotizaciones a la CASS

Un hombre de 79 años se enfrenta a una posible condena de un año de prisión condicional tras ser juzgado por no haber pagado más de 11.200 euros en cotizaciones a la CASS (Andorra). El caso fue analizado en el Tribunal de Corts y está relacionado con aportaciones sociales de trabajadores correspondientes a los años 2013 y 2014.

Según la acusación, el acusado habría retenido la parte de cotización de los empleados pero no la habría ingresado en la Caja Andorrana de Seguridad Social. Para la Fiscalía, esta situación podría constituir un delito continuado de apropiación indebida, ya que el empresario era el responsable final de gestionar los pagos y cumplir con las obligaciones ante el organismo.

En manos de la contable

La defensa, sin embargo, mantiene una versión diferente de los hechos. El abogado del procesado sostiene que su cliente nunca dio la orden de dejar de pagar las cotizaciones y que la gestión administrativa estaba en manos de la contable y de la gestoría de la empresa.

El ministerio público argumenta que la documentación presentada durante el juicio demuestra que el acusado era quien tenía el control de la gestión de facturas y cotizaciones. Según esta versión, aunque la empresa, dedicada a la cerrajería, atravesaba dificultades económicas, se continuó descontando a los trabajadores la parte correspondiente a la seguridad social.

La acusación particular también considera que la situación generó un perjuicio directo a los empleados. El hecho de no ingresar las cotizaciones podría haber afectado a sus derechos y coberturas sociales, motivo por el cual se solicita una pena mínima de un año de prisión condicional y el pago de la responsabilidad civil correspondiente.

Graves problemas económicos

Por su parte, la defensa afirma que la cantidad que realmente podría considerarse retenida sería mucho menor, alrededor de 2.897 euros. Además, sostiene que no existen pruebas de que el acusado tuviera intención de obtener un beneficio personal con ese dinero.

Según esta versión, los retrasos en los pagos ocurrieron durante los últimos meses de actividad de la empresa, cuando esta ya atravesaba graves problemas económicos. También se señaló que algunos pagos fueron rechazados por el banco, lo que agravó la situación financiera.