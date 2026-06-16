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ECONOMÍA

Un hombre de 58 años se planta ante la Seguridad Social: logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de su edad

La justicia se puso de lado del usuario y obligó a la entidad a rectificar su decisión inicial

Un hombre jubilado

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Ramón Baylos

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En los últimos meses se está hablando mucho de cómo los coeficientes reductores suponen un grave perjuicio para la suficiencia económica de algunos pensionistas en edad de jubilación. Pero existen casos insólitos al respecto.

Algo así ocurre con el de un hombre de 58 años que logró jubilarse con una pensión de 2.252 euros a pesar de que la Seguridad Social rechazase inicialmente su solicitud por un motivo muy concreto.

Y es que estamos ante una circunstancia con trampa, dado que el usuario no alcanzaba los requisitos mínimos para acceder al 100% de la base reguladora de la jubilación, pero optó por otra vía diferente.

Básicamente, el hombre solicitó la jubilación anticipada por incapacidad a causa de varios motivos: fuertes dolores lumbares y ataques de ansiedad que impedían que hiciera su trabajo de manera correcta.

Sin embargo, la primera respuesta de la Seguridad Social fue que sus dolencias no eran de grado suficiente como para interrumpir definitivamente su vida laboral y otorgarle una pensión a raíz de ello.

Evidentemente y ante la falta de una mejoría de su estado de salud físico y psicológico, el trabajador tomó por recurrir la decisión de la entidad a través de la justicia, la cual terminó dándole la razón.

Años más tarde del rechazo inicial (ocurrido en 2024), el Juzgado de lo Social nº6 de Santander reconoció la incapacidad del hombre, reconociéndole una pensión vitalicia del 55% sobre una base reguladora de 3.003 euros al mes.

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Al haber trabajado como jefe de un taller de metalurgia, la justicia especificó que no se encontraba en una situación que le permitiera desempeñar su trabajo normal, obligando a al Seguridad Social a cambiar de decisión.

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