Cambio de ley

Hacienda tranquiliza a los usuarios de Bizum por los pagos a partir de 2026: "No te afecta"

El ministerio público ha querido quitar los miedos de la población tras muchas informaciones alarmistas sobre los envíos a través de la aplicación

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

Pol Langa

Pol Langa

La entrada del año 2026 conllevará cambios en la forma de enviar dinero a través de la popular aplicación Bizum, algo que ha generado cierto revuelo entre la sociedad española.

Por eso, a través de muchos medios se aseguraba que los contribuyentes deberían informar de manera obligatoria de los pagos que realicen por esta u otros programas de transferencia instantánea.

Por eso, muchos usuarios se encontraron ante una situación incierta en la que no sabían exactamente qué tenían que hacer a partir del nuevo año si querían enviar dinero a otra persona.

Móvil con Bizum.

Móvil con Bizum. / Shutterstock

Nada más lejos de la realidad, el Ministerio de Hacienda ha tenido que salir al paso para tranquilizar a la sociedad española y quitar algo de miedo: "Seguro que has escuchado que Hacienda va a vigilar los pagos por Bizum que hagas entre tus familiares y amigos. Esto es falso", apunta el Gobierno con claridad desde sus redes sociales.

"Lo que de verdad va a pasar a partir de febrero de 2026 es que los bancos van a tener que comunicar a la Agencia Tributaria los bizums que hagan los empresarios y profesionales. A ti como particular, no te afecta en nada", continúa el ente público.

Además, ha aprovechado para resaltar las verdaderas novedades respecto al cambio de legislación que se viene y la manera en la que afectará.

"A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales", puntualiza, excluyendo a quienes temían por la posibilidad de tener a Hacienda detrás.

Por lo tanto, los particulares no deberán hacer nada nuevo respecto al envío de dinero mediante Bizum y solamente se aplica a nivel profesional, para tener un mayor control sobre la economía y posibles fraudes que se generen.

TEMAS

