Cambio de ley
Hacienda tranquiliza a los usuarios de Bizum por los pagos a partir de 2026: "No te afecta"
El ministerio público ha querido quitar los miedos de la población tras muchas informaciones alarmistas sobre los envíos a través de la aplicación
La entrada del año 2026 conllevará cambios en la forma de enviar dinero a través de la popular aplicación Bizum, algo que ha generado cierto revuelo entre la sociedad española.
Por eso, a través de muchos medios se aseguraba que los contribuyentes deberían informar de manera obligatoria de los pagos que realicen por esta u otros programas de transferencia instantánea.
Por eso, muchos usuarios se encontraron ante una situación incierta en la que no sabían exactamente qué tenían que hacer a partir del nuevo año si querían enviar dinero a otra persona.
Nada más lejos de la realidad, el Ministerio de Hacienda ha tenido que salir al paso para tranquilizar a la sociedad española y quitar algo de miedo: "Seguro que has escuchado que Hacienda va a vigilar los pagos por Bizum que hagas entre tus familiares y amigos. Esto es falso", apunta el Gobierno con claridad desde sus redes sociales.
"Lo que de verdad va a pasar a partir de febrero de 2026 es que los bancos van a tener que comunicar a la Agencia Tributaria los bizums que hagan los empresarios y profesionales. A ti como particular, no te afecta en nada", continúa el ente público.
Además, ha aprovechado para resaltar las verdaderas novedades respecto al cambio de legislación que se viene y la manera en la que afectará.
"A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales", puntualiza, excluyendo a quienes temían por la posibilidad de tener a Hacienda detrás.
Por lo tanto, los particulares no deberán hacer nada nuevo respecto al envío de dinero mediante Bizum y solamente se aplica a nivel profesional, para tener un mayor control sobre la economía y posibles fraudes que se generen.
- La suculenta indemnización a un trabajador de Vigo despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- El 'Noé de Ghana' que predijo un gran diluvio para Navidad por un 'mensaje divino', construyó ocho arcas y conduce un Mercedes
- Buenas noticias: el Gobierno autoriza la jubilación anticipada sin penalizaciones para determinados trabajadores
- Subida histórica de las pensiones en 2026: El Gobierno prepara un aumento de hasta el 11,4% para estos jubilados españoles
- El Estatuto de los Trabajadores advierte: 'Si vuelves a la oficina tras teletrabajar, la empresa debe...
- Así será el sueldo medio de un militar en España en 2026 si se aprueba el nuevo plan
- El Tribunal Supremo confirma: Los bancos ya tienen que devolver el dinero a las víctimas de fraude en transferencias