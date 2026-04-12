Hacienda te facilita una deducción de hasta 1.000 euros si te mudas a un pueblo pequeño de Catalunya

Catalunya ha activado nuevas deducciones autonómicas en el IRPF orientadas a personas que decidan trasladar su residencia a municipios rurales. Esta iniciativa forma parte de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales y tiene como objetivo principal combatir la despoblación y fomentar la llegada de nuevos vecinos a estas zonas. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una ayuda automática, sino de un incentivo fiscal sujeto a condiciones concretas.

En la práctica, quienes cambien su vivienda habitual a un municipio considerado rural pueden beneficiarse de una deducción que, en la mayoría de los casos, ronda los 750 euros. Esta cantidad puede incrementarse hasta los 1.000 euros si el traslado se realiza a zonas catalogadas como prioritarias. Además, en determinadas circunstancias, como en el caso de familias monoparentales, el importe podría ser mayor.

Enfocada a los jóvenes

No obstante, el acceso a esta deducción exige cumplir una serie de requisitos. La medida está dirigida principalmente a personas jóvenes, generalmente hasta los 35 años, o a familias con hijos. Asimismo, se establecen límites de renta que suelen situarse en torno a los 30.000 euros en tributación individual o 45.000 euros en conjunta.

Otro aspecto clave es que la vivienda adquirida o alquilada debe convertirse en la residencia habitual del contribuyente. Además, la deducción solo se puede aplicar en el ejercicio fiscal en el que se realiza el traslado, lo que limita su alcance temporal.

También es imprescindible que el municipio al que se traslade el contribuyente figure en el listado oficial de localidades rurales definido por la administración autonómica, caracterizadas en general por su baja densidad de población.

Esta medida no llega sola, sino que forma parte de un conjunto más amplio de incentivos. Entre ellos se incluyen beneficios fiscales por la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas en estos municipios, con porcentajes que pueden alcanzar entre el 15% y el 20% en determinados casos.

Reducción en la cantidad a pagar en la declaración de la renta

A ello se suman reducciones en otros impuestos, como el de transmisiones patrimoniales, lo que puede incrementar el ahorro total dependiendo de la situación del contribuyente y del tipo de operación realizada. Esto explica por qué en algunos casos se habla de beneficios económicos más elevados.

En cualquier caso, conviene tener presente que esta deducción no supone un ingreso directo, sino una reducción en la cantidad a pagar en la declaración de la renta. Además, pueden exigirse condiciones adicionales, como mantener la residencia durante un periodo mínimo. Por ello, antes de tomar una decisión, es recomendable analizar bien los requisitos y calcular el impacto real del beneficio fiscal.