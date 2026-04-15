Hacienda empieza a devolver el dinero de la Renta pocos días después del inicio de la campaña

La campaña de la Renta, que se desarrolla entre abril y el 30 de junio, marca cada año el inicio de las dudas sobre los plazos de devolución.

Desde el primer día del periodo es posible presentar la declaración por internet, mientras que la atención telefónica comienza el 6 de mayo y la presencial, con cita previa, el 1 de junio.

La presentación puede realizarse a través de la sede electrónica, la aplicación móvil o mediante asistencia telefónica o presencial, siempre con identificación mediante certificado digital, sistema Cl@ve o número de referencia. Solo cuando el resultado es “a devolver” se activa el proceso para que Hacienda ingrese el importe correspondiente al contribuyente.

¿Cuándo empieza Hacienda a devolver el dinero?

La Agencia Tributaria inicia las primeras devoluciones pocos días después del arranque de la campaña. Quienes presentan la declaración de forma temprana y sin incidencias suelen recibir el ingreso en un plazo breve. No existe, sin embargo, una fecha fija ni un calendario público de pagos.

Las devoluciones se procesan conforme se revisan las declaraciones, lo que explica que dos contribuyentes que presenten el mismo día puedan cobrar en momentos distintos.

¿En qué orden se realizan las devoluciones?

Aunque se tiende a pensar que Hacienda paga por orden de llegada, el criterio real es la complejidad de la declaración. Las declaraciones más simples, con datos fiscales claros y sin deducciones complejas, se tramitan con mayor rapidez.

En cambio, aquellas que requieren comprobaciones adicionales pueden demorarse más. Entre los factores que influyen destacan la inclusión de deducciones, cambios en los datos fiscales, ingresos procedentes de varias fuentes o la necesidad de comprobaciones automáticas o manuales.

¿Cuánto tarda Hacienda en pagar?

El artículo 103 de la Ley del IRPF establece que la Agencia Tributaria dispone de un plazo máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo se cuenta desde el final del plazo voluntario de presentación, 1 de julio, si la declaración se presentó dentro de plazo, o desde la fecha de presentación si se entregó fuera de él.

En la práctica, una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero semanas después de presentar la declaración, especialmente quienes lo hacen al inicio de la campaña y no presentan incidencias. Aun así, otras devoluciones pueden prolongarse durante varios meses.

¿Qué ocurre si Hacienda se retrasa?

Si la Agencia Tributaria supera el plazo de seis meses sin haber realizado el pago, debe abonar intereses de demora, tal como recogen los artículos 31 y 32 de la Ley General Tributaria.

Estos intereses se aplican automáticamente, sin necesidad de que el contribuyente los solicite, y se calculan desde el día siguiente a la finalización del plazo hasta la fecha en que se ordena el pago.

¿Por qué algunas devoluciones tardan más?

Las devoluciones no avanzan al mismo ritmo para todos los contribuyentes. Entre los motivos que pueden alargar el proceso se encuentran las comprobaciones adicionales de datos, errores o inconsistencias en la declaración, la aplicación de deducciones complejas, la revisión de información fiscal o la solicitud de documentación adicional.

En estos casos, Hacienda necesita más tiempo para verificar la información antes de autorizar el ingreso.

Hacienda empieza a devolver el dinero de la Renta pocos días después del inicio de la campaña / Archivo

¿Cómo consultar el estado de la devolución?

Aunque no existe un calendario público de pagos, los contribuyentes pueden consultar en cualquier momento el estado de su declaración a través de la sede electrónica o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Este servicio permite saber si la declaración está en tramitación, si ya ha sido revisada o si la devolución está próxima a emitirse.

Lo que conviene tener en cuenta

Hacienda comienza a devolver el dinero pocos días después del inicio de la campaña, pero no todos los contribuyentes cobran al mismo tiempo.

El plazo máximo legal es de seis meses desde el final del periodo de presentación, aunque muchas devoluciones llegan antes.

Presentar la declaración cuanto antes, revisar que los datos sean correctos y consultar periódicamente el estado de la tramitación son pasos clave para anticipar cuándo llegará el ingreso y evitar sorpresas durante la campaña.