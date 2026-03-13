Hacienda desata su ofensiva más dura: estos sectores serán vigilados como nunca antes en 2026

La Agencia Tributaria ha publicado su plan de control tributario para 2026, donde los neobancos se convierten en uno de los principales objetivos.

Estas entidades, que operan exclusivamente online, estarán sometidas a un control reforzado, especialmente en lo referente a pagos digitales.

Una de las medidas estrella será la supervisión intensiva de los llamados 'Bizums empresariales', que ya ha entrado en vigor.

Vigilancia reforzada

El auge del comercio electrónico y de los activos digitales ha llevado a Hacienda a ampliar su foco.

El plan contempla un seguimiento más exhaustivo de las operaciones con criptomonedas y de la tributación en plataformas de venta online, sectores que han crecido de forma exponencial en los últimos años.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante la Comisión de Hacienda, en el Senado, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

En el radar influencers y creadores de contenido

Los creadores de contenido también figuran entre los colectivos que recibirán especial atención.

Hacienda busca garantizar que los ingresos derivados de colaboraciones, publicidad y otras actividades digitales se reflejen correctamente en las declaraciones.

Pisos turísticos: especial atención a las comisiones

El organismo fiscal ha señalado que vigilará de cerca la intermediación en los pisos turísticos. El objetivo es asegurar que las comisiones cobradas por plataformas y gestores queden debidamente registradas en las declaraciones tributarias.

Grandes empresas y nuevas obligaciones del IRPF

El plan se completa con un refuerzo en el control de compañías con cifras de negocio elevadas, dentro de una estrategia integral contra la evasión fiscal.

Todo ello se produce en un año marcado por cambios en las normas que determinan quién está obligado a presentar la Declaración de la Renta, así como por nuevas deducciones, como la de hasta 2.550 euros por convivir con un familiar mayor de 65 años.