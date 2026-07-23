Hacienda lo confirma: estas son las transferencias entre familiares por las que tendrás que pagar impuestos

Enviar dinero a un hijo para ayudarle a comprar una vivienda, hacer una transferencia a un hermano o regalar una cantidad importante a un familiar son operaciones mucho más habituales de lo que imaginas. Sin embargo, existe una idea muy extendida que no siempre se ajusta a la realidad: creer que las transferencias inferiores a 10.000 euros están libres de control por parte de Hacienda o que no generan ninguna obligación tributaria.

La normativa española no establece un importante mínimo a partir del cual una donación empiece a tributar. Lo que determina si hay que pagar impuestos no es la cantidad transferida, sino la naturaleza de la operación.

Si el dinero se entrega sin que exista obligación de devolverlo, puede considerarse una donación y quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.

El error más habitual: confundir el control bancario con el pago de impuestos

Uno de los mayores equívocos consiste en mezclar los controles de prevención del blanqueo de capitales con la tributación de las donaciones. La Ley 10/2010 obliga a las entidades financieras a vigilar las operaciones de sus clientes y comunicar aquellas que puedan resultar sospechosas, con independencia de que exista un importe fijo que las convierta automáticamente en irregulares.

El impuesto de sucesiones es uno de los que más preocupaciones genera en los españoles / DiarioBitcoin

Por ello, aunque determinadas operaciones de mayor cuantía pueden recibir un análisis más exhaustivo, no existe una cifra mágica por debajo de la cual una donación quede exenta de tributar. Incluso una transferencia de pocos miles de euros puede estar sujeta al impuesto si constituye un regalo y no un préstamo o un pago por otro concepto.

Además, Hacienda puede cruzar la información bancaria con las declaraciones tributaria y solicitar explicaciones cuando detecte movimientos que no se correspondan con la capacidad económica declarada por los contribuyentes.

No todas las transferencias entre familiares son una donación

El hecho de enviar dinero a un familiar no implica automáticamente que exista una donación. Si el importe corresponde a un préstamo que posteriormente será devuelto, al pago de gastos comunes o a una compraventa, el tratamiento fiscal será diferente.

En cambio, cuando el dinero se entrega de forma gratuita y sin obligación de reintegro, el receptor puede estar obligado a presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones dentro del plazo legal, aunque en muchas comunidades autónomas existan importantes bonificaciones para determinadas donaciones entre padres e hijos o entre otros familiares directos.

También conviene recordar que existen otras obligaciones distintas relacionadas con movimientos de dinero. Por ejemplo, quienes entren o salgan de España con 10.000 euros o más en efectivo deben declararlo ante las autoridades aduaneras, mientras que los movimientos de efectivo superiores a los 100.000 euros dentro del territorio nacional también están sujetos a comunicación.