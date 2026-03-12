Hacienda lo confirma: estas personas podrán deducir el seguro del coche en la Renta de 2026

Con la llegada de la campaña de la declaración de la Renta, millones de contribuyentes vuelven a tener una cita anual con la Agencia Tributaria. El plazo para presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2025/2026 comenzará el próximo 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio.

La campaña se desarrollará, como es habitual, de forma escalonada. Desde el 8 de abril podrá presentarse la declaración por internet, mientras que el servicio de atención telefónica estará disponible a partir del 9 de mayo. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial en una oficina de Hacienda podrán hacerlo desde el 1 de junio, siempre con cita previa dentro de los plazos establecidos.

En estas semanas muchos contribuyentes revisan con detalle qué gastos pueden incluir en su declaración para intentar reducir el resultado final. Entre las dudas más frecuentes aparecen los seguros personales, como los de hogar, vida o coche, ya que no todos permiten obtener un beneficio fiscal.

En el caso del seguro del automóvil, la norma general es clara: los particulares no pueden deducir este gasto en la declaración de la renta. Es decir, si el coche se utiliza únicamente para fines personales, el coste de la póliza no puede incluirse como gasto deducible, aunque el seguro sea obligatorio para poder circular.

No obstante, existe una excepción que sí permite aplicar esta deducción en determinados casos. Según explica Hacienda, los trabajadores autónomos pueden incluir el seguro del vehículo en su declaración siempre que el coche esté vinculado directamente a su actividad profesional.

Para que esto sea posible, el vehículo debe estar registrado como parte de la actividad económica del autónomo y utilizarse como herramienta de trabajo. Además, es importante poder justificar ese uso profesional si la administración solicita comprobarlo, ya que de lo contrario el gasto podría no ser aceptado.

En estos casos, el ahorro dependerá del coste anual del seguro y del porcentaje de uso profesional del vehículo. Si, por ejemplo, un autónomo paga unos 600 euros al año por su seguro y puede justificar que el coche se utiliza al 100% para trabajar, esa cantidad podría incluirse como gasto deducible, lo que se traduce en una reducción de la base imponible y, por tanto, en pagar menos impuestos.

En cambio, en el caso de que el uso del vehículo sea mixto, solo podrá deducirse la parte proporcional.