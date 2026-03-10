DECLARACIÓN DE LA RENTA
Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
Los asalariados con ingresos superiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador, o 15.000 euros de dos o más, están obligados a presentar la Declaración de la Renta
Cada año, millones de Españoles están obligados a presentar su Declaración de la Renta. Este año, llega con una serie de cambios importantes que los contribuyentes deben conocer.
La Declaración de la Renta es un trámite anual que tienen la obligación de realizar los residentes en España para regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Sin embargo, no todas las personas tienen que hacerla, ya que depende de las rentas que se hayan obtenido a lo largo del año.
Los casos en los que sí es obligatorio hacer la Declaración de la Renta son los siguientes:
- Asalariados de un solo pagador: deberán declarar si sus ingresos son superiores a 22.000 euros anuales.
- Asalariados con dos o más pagadores: deberán declarar si sus ingresos son superiores a 15.000 euros anuales.
- Deberán presentar la Declaración de la Renta todas las personas que hayan obtenido el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
- Todos los autónomos deben hacer la Declaración de la Renta, siempre y cuando ingresen más de 1.000 euros/anuales.
Este año 2026, los contribuyentes deben conocer una serie de cambios que hay a la hora de presentar el borrador: se trata de nuevos plazos, condicionantes a la hora de elaborar el borrador y, más concretamente, deducciones que pueden aplicarse en la tributación por IRPF.
Las deducciones de este año
En la campaña de la Renta de 2026, la Agencia Tributaria prevé devoluciones de hasta 340-590 euros para rentas inferiores a 18.276 euros que cumplan ciertos requisitos, enfocándose en la reducción por retenciones excesivas. Adicionalmente, se consolidan las devoluciones a mutualistas por doble imposición y ajustes por aportaciones a planes de pensiones.
Por lo que hace a los salarios inferiores a 16.576 euros anuales tendrán una deducción máxima de 340 euros anuales. Para conocer la cuantía exacta de la deducción hay que restar a los 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.
