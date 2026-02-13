Hacienda confirma el cambio en la Renta 2026: estas son las nuevas fechas y lo que debes revisar antes de abril

Quedan pocas semanas para que de comienzo el plazo para tramitar la Declaración de la Renta y la Agencia Tributaria se ha apresurado para confirmar el calendario oficial correspondiente al ejercicio 2025, que introduce cambios relevantes en los plazos y mantiene varias deducciones que pueden suponer un importante ahorro para miles de contribuyentes.

La campaña arrancará el próximo 8 de abril de 2026, fecha a partir de la cual se podrá presentar la declaración por Internet. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, último día para ajustar cuentas con Hacienda.

Este año, además, llega marcado por las novedades derivadas de la Ley Antifraude. Al mismo tiempo, algunas empresas y autónomos deben adaptarse al sistema 'Verifactu', un nuevo programa que permitirá enviar facturas electrónicamente a la Administración, reforzando el control fiscal.

¿Cuáles son las deducciones que muchos contribuyentes pasan por alto?

Más allá del calendario de fechas, uno de los puntos clave está en las deducciones.

En vivienda, quienes compraron su casa antes de 2013 pueden seguir aplicando deducción por intereses hipotecarios. También existen beneficios por alquiler en determinados casos, como jóvenes o familias numerosas.

Si nos centramos en movilidad sostenible, se mantiene la deducción del 15% por la compra de un coche eléctrico, con un máximo de 3.000 euros, así como hasta 4.000 euros por instalar un punto de recarga.

Sobre todo es importante la deducción por convivir con un ascendiente: puede alcanzar los 2.550 euros si la persona supera los 75 años y cumple los requisitos de ingresos y convivencia mínima.

Con el inicio de la Renta cada vez más cerca, revisa con antelación tu situación personal y familiar y comprueba cómo puedes pagar menos a Hacienda con las deducciones adecuadas.