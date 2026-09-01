ECONOMÍA
Hacienda avisa a las personas que usen billetes de 500 euros: se pueden detectar movimientos sospechosos
La administración tiene mecanismos de control para prevenir el blanqueo de capitales y detectar movimientos sospechosos de dinero
Hacienda está al tanto de todos los movimientos bancarios. Recibe avisos automáticos de los bancos cuando se superan ciertos límites o se detectan operaciones sospechosas. Los ingresos o retiradas de dinero en efectivo por más de 3.000 euros obligan a los bancos a avisar a la Agencia Tributaria.
Sucede lo mismo con las transferencias que superan los 10.000€ o los cobros frecuentes a través de plataformas como Bizum en negocios y profesionales generan avisos automáticos.
Luchar contra el blanqueo
Uno de los objetivos es mejorar los mecanismos de control para que no haya blanqueo de capitales y así poder detectar movimientos sospechosos. Entre ellos, se pone especial atención a los billetes de 500 euros, que se utilizan para movilizar grandes sumas de dinero, aunque los que blanquean dinero, suelen utilizar de 50, para pasar desprevenidos.
Otro de los asuntos que Hacienda vigila, es explicar la procedencia de los fondos cuando superas los 10.000 euros de importación o exportación del país, además de los movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe de 100.000 euros o más.
Por último, entre los movimientos más relevantes, la concesión de préstamos y créditos superiores a 6.000 euros. Si tienes previsto hacer alguno, tendrás que justificar el origen de los fondos.
- Jorge Samuel Gutiérrez, exjefe de cocina del Manchester City: 'A Guardiola le gustan mucho los guisantes a la catalana y siempre me pedía la misma carne
- Ester Expósito revela qué es lo que más le gusta de un hombre: 'Son cosas que enganchan
- Pepe Viyuela, actor español, sobre el deporte: 'El fútbol de barrio es lo que de verdad me hace feliz
- Gonzalo Bernardos, economista: “¿Tiene capacidad España para controlar 19 km de frontera en Ceuta y Melilla? Hasta el momento, la Unión Europea ha pagado alrededor de 2.000 millones a Marruecos por hacerlo”
- El aviso de Pablo Motos antes de empezar 'El Hormiguero': 'La he liado
- Paco, único habitante de una aldea en la Sierra de Segura: 'Aquí hay mucha calidad de vida, pero muy poca variedad. Esto va a desaparecer
- La jubilación se complica: miles de españoles llegan a los 65 sin derecho a pensión
- Ana, limpiadora en Suiza: 'Cobro más dinero que un ingeniero en España. Gano 120 euros por una jornada de trabajo de cuatro horas