Hacienda avisa a las personas que usen billetes de 500 euros: se pueden detectar movimientos sospechosos

Hacienda está al tanto de todos los movimientos bancarios. Recibe avisos automáticos de los bancos cuando se superan ciertos límites o se detectan operaciones sospechosas. Los ingresos o retiradas de dinero en efectivo por más de 3.000 euros obligan a los bancos a avisar a la Agencia Tributaria.

Sucede lo mismo con las transferencias que superan los 10.000€ o los cobros frecuentes a través de plataformas como Bizum en negocios y profesionales generan avisos automáticos.

Luchar contra el blanqueo

Uno de los objetivos es mejorar los mecanismos de control para que no haya blanqueo de capitales y así poder detectar movimientos sospechosos. Entre ellos, se pone especial atención a los billetes de 500 euros, que se utilizan para movilizar grandes sumas de dinero, aunque los que blanquean dinero, suelen utilizar de 50, para pasar desprevenidos.

Otro de los asuntos que Hacienda vigila, es explicar la procedencia de los fondos cuando superas los 10.000 euros de importación o exportación del país, además de los movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe de 100.000 euros o más.

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Por último, entre los movimientos más relevantes, la concesión de préstamos y créditos superiores a 6.000 euros. Si tienes previsto hacer alguno, tendrás que justificar el origen de los fondos.