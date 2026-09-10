Hacienda avisa sobre los Bizum: estos son los casos en los que tendrás que declararlos y cuándo no

Mandar un Bizum para pagar una cena, devolver dinero a un amigo o comprar algo de segunda mano se ha convertido en algo de lo más normal. Abrimos la aplicación, ponemos el importe, pulsamos enviar y listo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese dinero que recibes no es simplemente un pago entre particulares?

Aquí está la clave. Hacienda puede exigir que determinados Bizum se declaren en la Renta cuando el dinero recibido supone un ingreso o una ganancia económica. La obligación afecta principalmente a autónomos y a personas que obtienen determinados rendimientos, mientras que los movimientos personales y esporádicos quedan fuera de estos supuestos.

La cuestión puede generar cierta confusión porque un Bizum, por sí mismo, no determina si existe una obligación fiscal. Lo que importa es por qué se recibe ese dinero.

Los autónomos sí tienen que declarar los Bizum que cobran

Cada vez son más los profesionales que aceptan Bizum como método de pago. Si eres autónomo y un cliente te paga de esta manera por un servicio o por un producto, ese dinero no deja de ser un ingreso profesional porque haya llegado al móvil en lugar de mediante una transferencia bancaria.

Según explica TaxDown, los cobros realizados mediante Bizum por una actividad profesional deben declararse como rendimientos de actividades económicas y quedar reflejados en la declaración de la Renta.

Para el cliente la situación es diferente. Quien paga un servicio mediante Bizum no tiene que declarar ese movimiento como si fuera un ingreso. En determinados casos, el pago puede servir incluso para justificar un gasto susceptible de desgravación.

Hacienda pone límite a Bizum. / Sport.es

¿Y los Bizum entre amigos?

Aquí llega una de las dudas más habituales. Si mandas 30 euros a un amigo para pagar tu parte de una comida o recibes dinero para devolver un préstamo entre particulares, no significa automáticamente que tengas que declarar ese Bizum.

La obligación se centra en aquellos movimientos que esconden un ingreso o una ganancia económica. Las operaciones personales y esporádicas no entran en los casos señalados.

El problema aparece cuando todo se mezcla en una misma cuenta. Si recibes pagos profesionales y, al mismo tiempo, haces Bizum con amigos y familiares, distinguir unos movimientos de otros puede resultar complicado ante una posible revisión.

Por eso, TaxDown recomienda separar los Bizum personales de los profesionales, con cuentas diferentes. Una medida sencilla que puede evitar más de un quebradero de cabeza cuando llegue el momento de cuadrar las cuentas con Hacienda.