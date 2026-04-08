Hacienda alerta: esto es lo que ocurrirá si te llega una carta por la Declaración de la Renta y no respondes

Acaban de abrirse los primeros plazos para presentar la Declaración de la Renta del ejercicio 2025/2026 y Hacienda ha querido lanzar una advertencia sobre algo que muchos usuarios acaban pasando por alto.

Esto último consiste en la posibilidad de que la Agencia Tributaria te envíe una carta y de que, en caso de que no respondas, podría haber consecuencias fiscales y posibles requerimientos por parte de la entidad.

Pero, ¿cómo sé si voy a recibir una de estas cartas? La respuesta es que no hay forma de saberlo, dado que estas solo se envían en caso de que Hacienda detecte alguna incoherencia en los datos presentados en tu Declaración de la Renta.

En este caso en concreto, la carta que recibirías seguiría el formato de requerimiento. Con ella, Haciend asolicitará que justifiques o expliques de forma más detallada algunos fragmentos de la Declaración de la Renta.

El problema es que, si no respondes a esta solicitud de la Agencia Tributaria, esta podría emitir una multa que iría del 50% al 150% de la cantidad que salga a pagar en tu Declaración de la Renta. Por otro lado y en caso de que salga a devoler, la multa ascendería hasta los 200 euros.

En cuanto a las penalizaciones para aquellas personas que no abonen la deuda con Hacienda que refleje su Declaración de la Renta, la entidad aplicará una serie de recargos en forma de porcentajes en función de la demora del pago. Estos últimos quedarían de la siguiente manera:

1% de recargo para el primer mes

de recargo para el primer mes 1% adicional por cada mes de demora

adicional por cada mes de demora 15% adicional en caso de que el retraso supere los 12 meses

En este sentido, los expertos recomiendan no presentar el primer borrador de la Declaración de la Renta que se haga y revisarlo unas cuantas veces. Sobre todo, con el objetivo de evitar posibles requerimientos y aclaraciones por parte de Hacienda.