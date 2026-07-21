Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”

Para luchar contra la inflación, lo más recomendable es invertir. A lo largo de los años, el valor de tu economía va perdiendo peso, y es por eso que la decisión más inteligente es diversificar tu dinero en distintos movimientos. Por ejemplo, el sector inmobiliario es considerado un activo refugio y requiere un análisis exhaustivo antes de comprometer tu capital. Invertir en casas ofrece rentabilidades atractivas al combinar los ingresos por alquiler y la revalorización del inmueble.

Pero durante décadas, el oro ha sido considerado uno de los activos refugio más sólidos en tiempos de incertidumbre económica. Algunos expertos sostienen que su papel va más allá de proteger el patrimonio frente a las crisis y que también puede representar una alternativa de inversión con un importante potencial de crecimiento.

Las claves del oro

Gustavo Martínez, economista y asesor patrimonial, explicó en La Vanguardia que el mercado del oro habría iniciado un nuevo ciclo alcista alrededor de 2022 y que, pese a las correcciones recientes en su cotización, aún existiría margen para registrar nuevos máximos durante los próximos años.

Según explica Martínez, una de las principales razones del incremento del precio del oro es la pérdida de valor del dinero fiduciario a lo largo del tiempo. A su juicio, las políticas monetarias y fiscales aplicadas desde el abandono definitivo del patrón oro en 1971 han favorecido el aumento del precio de los activos considerados escasos, entre ellos el propio oro, además de la vivienda, los alimentos y los mercados bursátiles.

El experto también compara el comportamiento histórico del oro con el del mercado inmobiliario. Desde su perspectiva, el metal precioso ha ofrecido una apreciación superior en determinados periodos, por lo que considera que puede resultar una opción interesante para quienes buscan preservar su poder adquisitivo sin asumir algunos de los riesgos asociados a la propiedad inmobiliaria.

La negativa de la vivienda

Entre esos riesgos menciona aspectos como los costes de mantenimiento, la regulación del mercado, la posible intervención pública o situaciones relacionadas con la ocupación de viviendas.

Otro aspecto que destaca es que el oro no solo puede mantenerse como reserva de valor, sino que, en algunos casos, también puede utilizarse en operaciones financieras mediante préstamo, una práctica que realizan diversos bancos centrales e instituciones financieras para obtener un rendimiento adicional sobre sus reservas.

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