ECONOMÍA
Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”
El economista recomienda las inversiones más seguras de cara al futuro y explica que una de las principales razones del incremento del precio del oro es la pérdida de valor del dinero fiduciario a lo largo del tiempo
Para luchar contra la inflación, lo más recomendable es invertir. A lo largo de los años, el valor de tu economía va perdiendo peso, y es por eso que la decisión más inteligente es diversificar tu dinero en distintos movimientos. Por ejemplo, el sector inmobiliario es considerado un activo refugio y requiere un análisis exhaustivo antes de comprometer tu capital. Invertir en casas ofrece rentabilidades atractivas al combinar los ingresos por alquiler y la revalorización del inmueble.
Pero durante décadas, el oro ha sido considerado uno de los activos refugio más sólidos en tiempos de incertidumbre económica. Algunos expertos sostienen que su papel va más allá de proteger el patrimonio frente a las crisis y que también puede representar una alternativa de inversión con un importante potencial de crecimiento.
Las claves del oro
Gustavo Martínez, economista y asesor patrimonial, explicó en La Vanguardia que el mercado del oro habría iniciado un nuevo ciclo alcista alrededor de 2022 y que, pese a las correcciones recientes en su cotización, aún existiría margen para registrar nuevos máximos durante los próximos años.
Según explica Martínez, una de las principales razones del incremento del precio del oro es la pérdida de valor del dinero fiduciario a lo largo del tiempo. A su juicio, las políticas monetarias y fiscales aplicadas desde el abandono definitivo del patrón oro en 1971 han favorecido el aumento del precio de los activos considerados escasos, entre ellos el propio oro, además de la vivienda, los alimentos y los mercados bursátiles.
El experto también compara el comportamiento histórico del oro con el del mercado inmobiliario. Desde su perspectiva, el metal precioso ha ofrecido una apreciación superior en determinados periodos, por lo que considera que puede resultar una opción interesante para quienes buscan preservar su poder adquisitivo sin asumir algunos de los riesgos asociados a la propiedad inmobiliaria.
La negativa de la vivienda
Entre esos riesgos menciona aspectos como los costes de mantenimiento, la regulación del mercado, la posible intervención pública o situaciones relacionadas con la ocupación de viviendas.
Otro aspecto que destaca es que el oro no solo puede mantenerse como reserva de valor, sino que, en algunos casos, también puede utilizarse en operaciones financieras mediante préstamo, una práctica que realizan diversos bancos centrales e instituciones financieras para obtener un rendimiento adicional sobre sus reservas.
El pódcast "Bolsillo", publicado por La Vanguardia, está dedicado a la educación financiera y ofrece entrevistas, análisis y consejos sobre economía doméstica, ahorro e inversión.
- La aplaudida reflexión de Leo Messi: 'Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia
- Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: 'No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes
- Punto final a la temporada de 'La Revuelta'
- Juan del Val (55 años): 'Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo
- La reflexión de Josep Pedrerol: 'En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás
- La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: 'La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: prohibido subir al ascensor con tu perro según el artículo 7.2
- Al descubierto la mujer que podría haber conquistado a Carlos Alcaraz: exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y empresaria