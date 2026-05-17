El Govern de Catalunya lo aprueba: ayudas de hasta 200 euros para el alquiler si cumples estos requisitos

El acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones en España, especialmente en ciudades como Barcelona, donde los precios del alquiler han aumentado de forma considerable en los últimos años. Muchas familias y trabajadores destinan gran parte de sus ingresos mensuales al pago de la renta, dificultando su estabilidad económica.

Para hacer frente a esta situación, el Govern catalán ha destinado más de cien millones de euros a este programa de ayudas. La intención es beneficiar a miles de ciudadanos con ingresos medios o medio-bajos, ofreciendo un apoyo económico mensual que permita reducir el esfuerzo financiero relacionado con la vivienda habitual.

Dificultades para acceder al alquiler

La línea de ayudas de la Generalitat de Catalunya está pensada específicamente para cubrir la franja de edad de 36 a 64 años. Además, los ingresos anuales del solicitante no pueden superar aproximadamente los 36.000 euros. Esta ampliación del límite económico pretende facilitar el acceso a más personas que, pese a tener empleo, siguen teniendo dificultades para asumir el coste del alquiler.

También es obligatorio contar con un contrato de alquiler vigente de la vivienda habitual. Las autoridades han establecido límites máximos en el precio del alquiler para poder optar a la subvención. En Barcelona, por ejemplo, la renta mensual no debe superar los 1.000 euros, aunque en algunos casos específicos el límite puede aumentar hasta los 1.100 euros.

Las familias numerosas, monoparentales o aquellas que tengan algún miembro con discapacidad podrán acogerse a condiciones más flexibles dentro de la convocatoria. De esta manera, la administración busca adaptar las ayudas a diferentes realidades sociales y económicas presentes en Catalunya.

Ofrecer un soporte proporcional

La cuantía de la subvención puede variar según la situación económica de cada solicitante. Las ayudas oscilan entre los 50 y los 200 euros mensuales, dependiendo del nivel de ingresos y de las características de cada caso. El objetivo es ofrecer un apoyo proporcional a las necesidades de cada hogar.

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El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de abril. Las personas interesadas podrán realizar el trámite tanto de forma telemática, mediante los canales oficiales de la administración catalana, como presencialmente en las oficinas habilitadas para este procedimiento.