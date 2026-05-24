Gonzalo Bernardos señala a Zuera como el gran motor del futuro inmobiliario en Aragón

Aragón no escapa al delicado momento que vive España en materia de vivienda. El alto coste del alquiler, el incremento del precio de los domicilios en las grandes ciudades y los sueldos insuficientes que impiden afrontar hipotecas o rentas mensuales han creado un escenario cada vez más complejo para quienes buscan un hogar digno.

En este contexto, la voz del economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, se ha convertido en una referencia. Hace unos años reveló su vínculo con Zaragoza tras adquirir dos viviendas en el emergente barrio de Arcosur, una zona muy observada por inversores y analistas del sector.

Zuera, el "Messi de 14 años" del mercado inmobiliario

Bernardos ha sido contundente al analizar el futuro de la capital aragonesa y su entorno. Según afirma, Zaragoza está a las puertas de consolidar una gran área metropolitana que transformará el mercado regional. En ese escenario, el economista sitúa a Zuera como el municipio con mayor proyección: "Zuera es el Messi de 14 años del sector inmobiliario español".

El experto destaca que todo lo que se encuentra a 10 o 15 kilómetros de Zaragoza tiene un potencial enorme, siempre que el planeamiento urbanístico no limite el crecimiento. Apuesta por combinar vivienda unifamiliar y plurifamiliar para garantizar precios accesibles y evitar la especulación.

La ubicación de Zuera es clave. El municipio se sitúa junto a la autovía Zaragoza-Huesca y a apenas 15 o 20 minutos en coche de la capital, lo que lo coloca en una posición privilegiada para los próximos años. Bernardos advierte de que, cuando se planifique el área metropolitana, habrá una fuerte competencia por los terrenos y será esencial facilitar a los promotores la construcción de vivienda asequible.

Zuera es un municipio y localidad española de la provincia de Zaragoza, en Aragón / Archivo

Un municipio en el mapa: el impacto del Cupón de la ONCE

Zuera vivió un momento histórico el 19 de marzo de 2026, cuando el Cupón del Día del Padre de la ONCE repartió 21 millones de euros en la localidad. El número 72181 transformó la vida de los poseedores de la serie 072, premiada con 17 millones, además de casi un centenar de vecinos que obtuvieron 40.000 euros cada uno.

Qué ver en Zuera

Quien siga el consejo de Bernardos y decida acercarse a Zuera descubrirá un municipio que combina patrimonio, naturaleza y deporte.

Entre sus principales atractivos destaca la iglesia de San Pedro, un templo de origen románico (siglos XII-XIII) con elementos mudéjares y barrocos que domina el casco antiguo. Para los amantes del aire libre, el Pinar de Zuera ofrece un extenso pulmón verde ideal para el senderismo y el cicloturismo. Además, el municipio cuenta con un circuito internacional de karting, referencia para aficionados y profesionales.