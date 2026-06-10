La UE propone subir el IVA en bares y restaurantes y Gonzalo Bernardos advierte: "Si pasa, prepárense"

La Unión Europea ha vuelto a plantear al Gobierno español una recomendación fiscal que implicaría un cambio en la hostelería y el turismo. La propuesta consiste en subir el IVA de bares, restaurantes y hoteles del 10% actual al 21%.

La medida ha generado un fuerte malestar en el sector, donde se teme que una subida de este tipo pueda afectar directamente al consumo, al empleo y a la competitividad de uno de los pilares económicos de España, especialmente ligado al turismo y al ocio.

El economista Gonzalo Bernardos ha explicado en 'Más Vale Tarde' su visión sobre el modelo fiscal que defiende Bruselas y sus posibles consecuencias para la economía española.

El experto ha afirmado que "el IVA es el impuesto de los pobres porque los pobres deben consumir y, por lo tanto, han de pagar impuestos cuando consumen". Además, ha añadido que, en su opinión, "cuantos menos impuestos paguen, mejor es el sistema tributario", pero que Bruselas no lo considera así.

Bernardos ha recordado que el IVA reducido en hostelería se mantiene para proteger el turismo "porque forma parte de nuestro sistema de vida salir a una terraza, tomar algo".

Un camarero sirve unas jarras de cerveza a unos turistas en una terraza en Vigo, el verano pasado. / Marta G. Brea / FDV

El economista ha asegurado que nadie quiere que pase como en Suecia, donde el IVA es del 25%, ya que habría consecuencias directas: "Adiós a una gran parte de los hoteles, los restaurantes, los bares, e indiscutiblemente eso no sería bueno para la economía nacional ni para el bienestar de los españoles, sino bastante negativo".

El experto ha criticado que Bruselas haga esta propuesta y ha comentado que tienen diferentes hábitos de consumo: "Ellos viven en el convento. Los que han hecho estas recomendaciones no salen de él y, prácticamente, creen que en España aquellas personas que tienen rentas bajas se quedan en sus casas intentando ahorrar lo poco que puedan y no disfrutan de la vida".

Además, Gonzalo Bernardos ha advertido de las consecuencias que podría haber con esta medida, ya que habría una reducción de cotizaciones sociales: "Si eso pasara, prepárense, que las pensiones serían bastante más bajas, para que nadie se espante".

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No obstante, el economista ha descartado por completo que se produzca esta subida del IVA: "En primer lugar porque afecta mucho a la economía, en segundo lugar, porque no hay ningún español que esté de acuerdo, y en tercer lugar, porque el Gobierno actual no tiene problemas de recaudación. La recaudación está en máximos históricos y en 2026 superará a la del 2025".