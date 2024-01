Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el precio del aceite de oliva en España

El aceite de oliva es uno de los tesoros culinarios, ya que, aparte del sabor y de sus usos, el precio está por las nubes. Parece que suba sin límite, y es que ya se sitúa por encima de los diez euros el litro.

Debido a su elevado precio, son muchos los que han optado por usar menos cantidad, apostar por la freídora de aire o recurrir a alternativas más baratas.

Ahora, Gonzalo Bernardos ha analizado la evolución del precio del aceite de oliva en 'laSexta Xplica': "En Andalucía ha habido personas que conocen muy bien la intermediación y que han especulado con el aceite de oliva. Pocas, pero las hay".

Tras la afirmación, varios agricultores y personas del campo han rebatido al economista: "El señor Bernardos ha comentado varios detalles sobre los agricultores, como llamarnos especuladores. El día que encuentres un producto especulado, le aplaudiré", le contestó Emán Vara, productor de aceite gourmet 12+1.

Bernardos le respondió que no se refería a nadie en concreto: "Cuidado, hay que escuchar. Yo he dicho, y repito, que ha habido personas que conocen muy bien la intermediación y que han especulado con el aceite de oliva. No obstante, no he llamado a ningún agricultor especulador".

Además, el economista aprovechó para añadir datos oficiales: "El precio en las almazaras ha subido un 83% en el caso del aceite virgen extra; un 82% el virgen normal y un 77% el que se utiliza para cocinar".