Gonzalo Bernardos, economista: "Las pensiones en España son muy generosas y superan al salario más frecuente"

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha aclarado en 'Más Vale Tarde' una cuestión que genera debate público: por qué la pensión media de jubilación supera al salario más frecuente en España. Según el economista, la respuesta está en la propia arquitectura del sistema español, donde “las pensiones son muy generosas” en comparación con otros países desarrollados.

Bernardos ha destacado que, según los datos de la OCDE, España es el país donde los jubilados reciben un mayor porcentaje de su último salario. En concreto, "un 83,5% del último sueldo, mientras que en Alemania están en el 53%", ha señalado. Esta diferencia, afirma, explica que quienes se jubilan "tengan una buena pensión" en relación con su trayectoria laboral previa.

El salario más frecuente y el impacto del SMI

El economista ha puesto el foco también en el otro extremo de la comparación: el salario más frecuente en España, que suele corresponder a trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Bernardos ha recordado que cada vez hay más personas en esta franja salarial, "porque ha aumentado mucho durante el Gobierno socialista en los últimos siete años", y porque muchos trabajadores tienen jornadas parciales, lo que reduce su ingreso mensual.

RETIRO DE DINERO EN EFECTIVO BANCO / .

Esta combinación provoca, según el experto, una fotografía clara del mercado laboral: "se cumplen dos cosas: unas pensiones altas y unos salarios relativamente bajos, a pesar del aumento del salario mínimo".

Una década perdida para los trabajadores

Bernardos ha sido contundente al analizar la evolución del poder adquisitivo en España. A su juicio, el país no ha recuperado el nivel de 2007, y la década posterior a la crisis financiera "fue una década perdida".

Muchos trabajadores, afirma, "desgraciadamente, lo continúan padeciendo", mientras que "afortunadamente, los jubilados no".