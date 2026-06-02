Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre la jubilación y la Seguridad Social

El economista Gonzalo Bernardos analizó en el programa 'Más Vale Tarde' el impacto que puede tener la jubilación flexible en el sistema de pensiones en España. Esta modalidad permite a una persona ya jubilada volver a trabajar de forma parcial, compatibilizando ese empleo con el cobro de una parte de su pensión.

El experto defendió que retrasar la jubilación tenía un efecto directo sobre las cuentas públicas: "Todo aquello que sea que te jubiles más tarde es positivo porque significa que durante ese tiempo la Seguridad Social paga menos y el agujero es inferior".

Bernardos señaló que estas fórmulas están funcionando, aunque "menos de lo esperado". Aun así, apuntó a una tendencia clara al alza, ya que el porcentaje de personas que se jubilan más tarde ha pasado del 4,9% en 2021 al 11,1% en la actualidad.

Una parte importante de ese aumento se explica por la situación de los autónomos: "Para los autónomos, que no solo tienen la jubilación flexible sino también la jubilación activa, es una manera de poder cobrar más porque su pensión era exigua".

El economista matizó que no todos los trabajadores ven estas medidas de la misma forma: "Para los que tienen una buena pensión, solamente el atractivo que tienen estas medidas es mantenerse activo porque consideran que aún son aptos para trabajar y no quieren jubilarse. Aunque la inmensa mayoría está loca, loquísima por jubilarse".

Jubilado observa documento / FREEPIK.

En cuanto a la decisión de retrasar la jubilación, el experto insistió en la importancia de hacer cálculos antes de optar por esta vía: "Haz las cuentas. Si demoras un año la jubilación te dan un 4% más, pero dejas de cobrar la pensión", lo que, según su visión, hace que a la Seguridad Social sí le salga rentable.

El economista introdujo el factor de la esperanza de vida como elemento clave en este debate: "Solo sale rentable si tu esperanza de vida supera los 25 años". En la actualidad, señaló que a los 65 años la esperanza de vida media se sitúa en torno a los 21 años, por lo que cree que no renta.

"Cuando la Seguridad Social te da este incentivo es porque va a salir ganando ella, pero si no estás conforme con tu pensión, tienes ganas de trabajar y crees que tu mejor momento es el actual, ánimo", zanjó Bernardos.