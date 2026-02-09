Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: "Con bajos tipos de interés…"

Comprar o alquilar una vivienda en España se ha vuelto cada vez más difícil. Los precios suben sin parar y muchos hogares ven cómo su sueldo apenas alcanza para cubrir el alquiler, mientras otros gastos básicos como luz, gas o comida también aumentan.

Gonzalo Bernardos , profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, se ha pronunciado sobre este tema en una publicación para 'Líder Actual'.

El experto ha dado su visión sobre dónde conviene invertir en el mercado de la vivienda en la actualidad. Según él, aunque comprar en el centro histórico pueda parecer atractivo, la verdadera oportunidad está en la periferia.

"Una de las grandes dudas que tienen los inversores inmobiliarios es ¿Compro una vivienda o un solar en el centro de la gran ciudad o en la periferia? ¿Qué les dice el corazón? El corazón les dice, voy a comprar en el centro, que la vivienda estará muy bien situada, será un entorno mejor y por lo tanto se sentirán satisfechos", explica Bernardos.

Sin embargo, advierte que la lógica económica apunta en otra dirección: "¿Qué dice en estos momentos el cerebro? Voy a comprar en la periferia, que tiene mucho más margen de mejora que el centro de la ciudad y por lo tanto cuando vaya mejorando, el entorno también subirá más el precio de la vivienda. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años", comenta.

Como ejemplo, recuerda que localidades como Móstoles o Leganés han subido más que el distrito de Salamanca en Madrid, o que Mollet del Vallés y La Llagosta han superado a la ciudad de Barcelona en crecimiento inmobiliario.

Bernardos también señala que es importante analizar en qué fase del ciclo inmobiliario se encuentra el mercado: "La demanda de alto standing y de inversión patrimonial viene tirando al mercado inmobiliario desde 2014. Ya muestra síntomas de agotamiento y esta demanda es la que suele comprar en las mejores ubicaciones".

Por el contrario, el crecimiento real se está viendo entre los jóvenes y la clase media-baja, cuya demanda es cada vez más significativa: "La demanda de los jóvenes menores de 40 años, especialmente en 30 y 40 y de la clase media-baja empezó a ser significativa en 2022 y se ha disparado a partir de primavera de 2024. Por lo tanto, a esta le queda mucho margen”, explica el economista.

Gonzalo Bernardos no deja dudas sobre dónde está la oportunidad hoy: "Desde mi perspectiva, con bajos tipos de interés, puede haber hasta un millón y medio de hogares como demanda embalsada. Por tanto, entre ciudad y periferia, ¡periferia!".