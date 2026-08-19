Gonzalo Bernardos, experto en economía, sobre las vacaciones: "Los jóvenes de los años 80 y 90 solo conocíamos el pueblo al que íbamos en verano"

Cuando llega el verano, las familias se cogen unos días de vacaciones para descansar y pasarlas juntos. Un gasto considerable, pero también necesario para la mente. No obstante, muchas familias tienden a recurrir a créditos o préstamos bancarios para poder pagárselas.

El economista Gonzalo Bernardos, ha reflexionado sobre el asunto. A su juicio, utilizar financiación para cubrir un gasto de ocio puede resultar especialmente problemático cuando la economía del hogar ya se encuentra sometida a cierta presión.

Una práctica que ahoga más la situación financiera

El economista defendió que el presupuesto destinado a las vacaciones debe estar relacionado con la capacidad económica de cada familia. En este sentido, cuestionó la decisión de endeudarse para viajar y señaló que "un préstamo es esencial cuando hay un agujero económico" que no puede solucionarse de otra forma.

Bernardos también puso como ejemplo a las personas que, pese a contar con buenos salarios, tienen dificultades para llegar a final de mes debido a un nivel de consumo excesivo. Desde su perspectiva, "no siempre tener mayores ingresos significa disponer de una economía saneada si los gastos crecen por encima de las posibilidades reales", reflexiona.

Antes no era común viajar

En el pasado, muchas familias optaban por desplazarse a nivel nacional. "Solo conocíamos el pueblo al que íbamos en verano". La transformación del turismo también está relacionada con el auge de las redes sociales. La posibilidad de mostrar continuamente viajes, hoteles, restaurantes y experiencias puede aumentar las expectativas de consumo y generar la sensación de que disfrutar de unas vacaciones completas requiere realizar un desembolso elevado.

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Esta cuestión cobra especial importancia entre quienes tienen otros objetivos económicos, como ahorrar para adquirir una vivienda. Bernardos ha cuestionado que una persona que pretende reunir dinero para comprar una casa mantenga al mismo tiempo un elevado ritmo de gasto en viajes y restauración. Para él, alcanzar determinados objetivos exige establecer prioridades y controlar el consumo.