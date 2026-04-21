Gonzalo Bernardos, economista: "Tener una vivienda en propiedad es clave para el futuro económico"

El economista Gonzalo Bernardos, conocido por su participación en programas de televisión, considera que adquirir una vivienda en propiedad sigue siendo una de las decisiones económicas más importantes para garantizar estabilidad en el futuro.

Durante su participación en el programa laSexta Xplica, Bernardos advirtió de que el sistema de pensiones podría experimentar cambios en los próximos años que reduzcan su capacidad de cobertura. En ese contexto, disponer de una vivienda en propiedad permitiría afrontar esa etapa con mayor tranquilidad, al eliminar o reducir uno de los principales gastos mensuales: el alojamiento.

El economista reconoce que el acceso a la vivienda se ha complicado en los últimos años debido al encarecimiento del mercado inmobiliario. Sin embargo, sostiene que este aumento de precios no invalida la compra como opción. De hecho, asegura que en muchas zonas de España el coste mensual de una hipoteca puede llegar a ser inferior al de un alquiler, especialmente en hogares con dos salarios mínimos.

Según Bernardos, el principal obstáculo para muchas personas es, en realidad, el ahorro inicial necesario para acceder a una hipoteca. La entrada que exigen las entidades financieras, junto con otros gastos asociados a la compra, suele convertirse en la barrera más importante.

El economista también subraya que el debate sobre el precio de la vivienda suele centrarse en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios alcanzan niveles especialmente elevados. Pero el economista recuerda que en otras zonas del país todavía es posible encontrar inmuebles a precios considerablemente más bajos.

En otra intervención en el pódcast Finect Talks, Bernardos insistió además en que quienes estén planteándose comprar vivienda deberían hacerlo sin esperar demasiado, aunque reconoce que el momento más favorable del mercado pudo producirse años atrás.

En este sentido, el economista defiende que, pese a las dificultades actuales del mercado inmobiliario, adquirir una vivienda continúa siendo una estrategia relevante para construir estabilidad financiera a largo plazo.