Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda: "Si antes había pocas probabilidades de encontrar piso, ahora..."

Encontrar piso es cada vez más complicado. La vivienda es uno de los ámbitos más comentados a nivel europeo. La inflación ha condicionado el acceso al hogar, debido a que ha reducido el poder adquisitivo de las familias. A esto se le suma la especulación de los inversores con el sector del inmueble, ya que invertir en pisos es un gran atractivo y una apuesta menos arriesgada que otras.

Fondos y particulares con mayor capacidad económica compran propiedades como forma de inversión, lo que reduce la oferta disponible para quienes buscan una vivienda habitual y presiona los precios al alza. Este fenómeno es especialmente visible en grandes ciudades y zonas turísticas.

Habitaciones a precios de pisos enteros

En España, los precios están altísimos. Esto no solo afecta al ámbito económico, sino que también tiene consecuencias sociales profundas, generando incertidumbre y dificultando la planificación de proyectos de vida a largo plazo.

En los últimos años, los precios de la vivienda han alcanzado niveles históricamente altos, alejándose cada vez más de la capacidad adquisitiva media. A esta realidad se suma la dificultad de ahorrar, especialmente en un contexto de salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste de vida. Como resultado, muchas personas se ven excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda digna en condiciones estables.

Muchos jovenes, además de acceder a la vivienda más tarde que nunca, superando los 30 años, pagan cantidades surrealistas por habitaciones, lo que dificulta iniciar una vida independiente. Esta demora no responde a una cuestión cultural, sino a limitaciones económicas cada vez más evidentes.

Gonzalo Bernardos refleja la problemática con el pasado

Ante esta situación, muchos jóvenes dependen del apoyo económico familiar para poder acceder a una vivienda. Esta dependencia evidencia una desigualdad estructural, ya que no todos cuentan con los mismos recursos dentro de su entorno cercano.

El experto en economía, Gonzalo Bernardos, sostiene este argumento y afirma que "es casi imposible" acceder a la vivienda.

En una de sus últimas intervenciones, afirma que "la única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda", expone el profesor, evidenciando "la fuerte dependencia que padecen numerosos hijos del capital de sus padres debido a una situación de precariedad económica generalizada", dice.

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En otros países, como los nórdicos como Suecia o Finlandia, los ciudadanos suelen dar este paso a los 21 años.