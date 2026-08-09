Gonzalo Bernardos, economista: "Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo"

Gonzalo Bernardos se ha convertido en una de las voces más conocidas del panorama económico español gracias a los análisis y consejos que comparte sobre la situación del país. Sin embargo, sus intervenciones suelen generar una gran repercusión, especialmente por el tono directo y, en ocasiones, controvertido de sus opiniones, tanto en su cuenta de X como en sus apariciones televisivas.

El profesor de la Universidad de Barcelona reaccionó a los datos de desempleo correspondientes al primer trimestre de 2026, unas cifras que reflejan que la tasa de paro vuelve a situarse por encima del 10 %. Se trata de un escenario que preocupa especialmente por sus posibles consecuencias a medio y largo plazo, sobre todo entre la población más joven.

El economista expuso su punto de vista al respecto en el programa de televisión 'Más Vale Tarde', presentado por Cristina Pardo e Iñaki López. Durante su intervención, analizó sin rodeos la delicada situación que atraviesa actualmente el mercado laboral y advirtió de los desafíos que plantea para los próximos años.

Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona / YOUTUBE

El gran problema que detecta el profesor de la Universidad de Barcelona es que "hay una parte de la población que no quiere trabajar", debido a que cuando hace las cuentas "prefiere cobrar la prestación por desempleo".

El principal motivo es que en ocasiones el salario es tan bajo, que, en determinados casos, puede ser similar o incluso inferior a una prestación por desempleo.

No todos son tan malas noticias, pues los datos publicados señalan que en los últimos meses ha habido un crecimiento del empleo, concretamente un aumento de 527.600 personas empleadas. Por esta razón, el profesor de la Universidad de Barcelona explicó algunas alternativas con el objetivo de incentivar este crecimiento de trabajadores.

Archivo - Varias personas esperan para entrar en una oficina del SEPE de Móstoles, a 3 de enero de 2024, en Móstoles, Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2023 un descenso de 130.197 personas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El experto en economía apuntó que "el poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico" al de las prestaciones por desempleo. Aparte, no consideró que actualmente hayan demasiados incentivos para que los jóvenes empiecen a trabajar.

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Su gran apuesta sería reforzar la inversión en el contexto sanitario. De esta manera, se incrementaría la oferta de empleo al tiempo que se reducirían las extensas listas de espera. La puesta en marcha de esta medida podría resolver una parte importante del problema.