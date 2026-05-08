ECONOMÍA
Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
El experto en economía desvela los problemas del país a raíz del desempleo
El desempleo persiste como una preocupación central en España, consolidándose en los primeros meses de 2026 como una de las principales inquietudes ciudadanas, por encima incluso de la inestabilidad política. Aunque las cifras han mostrado mejoras estructurales, el país sigue enfrentando tasas de paro superiores a la media de la Unión Europea.
Durante el primer trimestre de 2026, las cifras de paro en España superaron el 10%, un dato que ha generado preocupación entre economistas y analistas sociales. Aunque algunos sectores han mostrado señales de recuperación, muchas personas siguen teniendo dificultades para incorporarse al mercado laboral. Esta realidad ha provocado un intenso debate sobre las causas del desempleo y las posibles soluciones.
Poca diferencia entre salarios
Uno de los expertos que más ha comentado esta situación en medios de comunicación es el economista Gonzalo Bernardos. En una intervención televisiva, explicó que parte del problema reside en la escasa diferencia entre algunos salarios y las prestaciones por desempleo. "Ciertos trabajadores consideran que aceptar determinados empleos no compensa económicamente frente a permanecer cobrando ayudas", dice.
El economista señaló también que los bajos salarios reducen el atractivo de muchos puestos de trabajo. En algunos casos, especialmente en empleos temporales o poco cualificados, los ingresos apenas permiten cubrir necesidades básicas. Esta situación genera desmotivación y hace que muchas personas busquen alternativas más estables o decidan esperar mejores oportunidades laborales.
A pesar de las dificultades, los últimos datos de empleo también muestran algunos aspectos positivos. En los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de personas ocupadas, lo que refleja cierta recuperación en determinados sectores económicos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que este crecimiento todavía no es suficiente para reducir el desempleo de forma contundente y mejorar la calidad del trabajo disponible.
Entre las propuestas planteadas por diversos expertos destaca la necesidad de reforzar sectores esenciales como la sanidad. Incrementar la inversión en el sistema sanitario permitiría crear nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, reducir las listas de espera que afectan a miles de pacientes en todo el país. Además, este tipo de empleo suele ofrecer una mayor estabilidad y mejores condiciones laborales.
Incentivos a los trabajadores
Otra de las medidas que se plantean consiste en mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Muchos economistas consideran fundamental aumentar los incentivos para trabajar mediante mejores sueldos, mayor estabilidad contractual y oportunidades de formación. De esta manera, se podría favorecer la incorporación de más personas al mercado laboral y reducir la dependencia de las ayudas públicas.
El futuro del empleo en España dependerá en gran parte de las decisiones económicas y sociales que se adopten en los próximos años. La creación de puestos de trabajo de calidad, el fortalecimiento de sectores estratégicos y la mejora de las condiciones salariales serán claves para combatir el desempleo y reducir la vulnerabilidad económica de muchas familias.
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