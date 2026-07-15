Gonzalo Bernardos, economista: “No es que llegues a los 65 años y cobres una pensión de lujo"

La jubilación es el momento que gran parte de la sociedad española espera a lo largo de las años. Es el momento en el que dejas de trabajar para poder disfrutar una etapa diferente en tu vida, lejos de obligaciones y cobrando una mensualidad. En España, el sistema de pensiones sigue buscando soluciones ante la falta de natalidad y el incremento inesperado de los años necesarios para retirarte.

Sucede que, después de décadas de esfuerzo, muchas personas esperan contar con unos ingresos suficientes para disfrutar de una jubilación tranquila. Sin embargo, no siempre ocurre así y, en algunos casos, la cantidad reconocida resulta inferior a la que imaginaban.

Cuando esto sucede, surgen dudas sobre los años cotizados, los periodos trabajados o los empleos que no aparecen reflejados en la vida laboral. Es entonces cuando muchos descubren que el importe de la pensión depende de unas normas muy concretas y que cada año de cotización tiene un peso importante en el cálculo final.

Gonzalo Bernardos resalta la importancia de cotizar

Durante un debate televisivo, el economista Gonzalo Bernardos explicó que alcanzar la edad de jubilación no garantiza automáticamente una pensión elevada. Según señaló, la cuantía que recibe cada persona está directamente relacionada con el tiempo cotizado y con las bases de cotización acumuladas a lo largo de la vida laboral. Sus declaraciones generaron un intercambio de opiniones con una jubilada que relató su propia experiencia.

La mujer aseguró que había trabajado durante muchos años, pero una parte de esos empleos se desarrolló sin contrato o sin que se realizaran las cotizaciones correspondientes. Como consecuencia, al consultar su historial laboral comprobó que solo tenía reconocidos 17 años cotizados, una cifra muy inferior al tiempo que realmente había dedicado al trabajo. "Cuando llegué a jubilarme me pregunté cuántos años tenía cotizados y solo tenía 17", afirma.

El sistema público de pensiones en España funciona mediante un modelo contributivo para quienes cumplen los requisitos de cotización. Para acceder a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los quince años anteriores a la solicitud de la jubilación. Quienes no alcanzan esas condiciones pueden optar, si cumplen los requisitos establecidos, a una pensión no contributiva.

Noticias relacionadas

Además del tiempo trabajado, la cuantía de la pensión depende de las bases de cotización registradas durante la carrera profesional. Con el mínimo exigido se obtiene únicamente un porcentaje de la base reguladora, mientras que alcanzar el importe máximo requiere una trayectoria laboral mucho más extensa. También influye la edad de jubilación, ya que quienes acreditan un mayor número de años cotizados pueden retirarse antes sin perder derechos.