Gonzalo Bernardos, economista: "Los inversores inmobiliarios que compran en las grandes ciudades van a tener elevadas pérdidas en los próximos años"

El mercado inmobiliario español atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Mientras los precios continúan alcanzando máximos en algunas de las grandes ciudades, especialmente en las zonas más exclusivas, cada vez son más los expertos que advierten de los riesgos de un mercado en el que algunas operaciones se han realizado con valoraciones muy elevadas.

Sobre esta situación se ha pronunciado Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en diferentes programas de televisión. El economista ha compartido una reflexión en la red social X (antes Twitter) en la que lanza un aviso a los inversores inmobiliarios que han apostado por las zonas más caras de Madrid.

El experto asegura que muchos inversores han cometido un error al pensar que los precios más altos siempre son sinónimo de una mejor inversión: "Hay muchos inversores inmobiliarios que confunden lo caro con lo bueno. Por eso, compran siempre en las mejores zonas de las grandes ciudades".

Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España). El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 28% en abril respecto al mismo mes de 2023, hasta sumar más de 34 mil préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, con un tipo de interés medio algo más moderado que el del mes anterior, que alcanzó en abril el 3,38%, registrando su tercer valor más elevado desde diciembre de 2014, sólo superado por el de enero (3,46%) y marzo de este año (3,41%). 20 JUNIO 2024;MADRID;FIRMA HIPOTECAS;TRES CANTOS Marta Fernández Jara / Europa Press 20/06/2024. Marta Fernández / Marta Fernández Jara / Europa Press

El economista pone el foco especialmente en aquellos que han apostado por el conocido como 'flipping house', una estrategia basada en comprar una vivienda, reformarla y venderla posteriormente a un precio superior. Según Bernardos, "muchos de ellos van a tener elevadas pérdidas en los próximos años", especialmente quienes han invertido en zonas como el distrito de Salamanca, Chamberí, Retiro y parte de Chamartín.

El experto explica que algunos inversores han confiado en que el mercado seguiría subiendo de forma indefinida y que los compradores extranjeros asumirían cualquier precio: "Se han creído que el precio de la vivienda no tiene límite y que los extranjeros pueden pagar por ella un precio estratosférico".

Gonzalo Bernardos señala que algunas empresas, "especialmente de ricos latinoamericanos", cuentan con numerosas viviendas adquiridas con el objetivo de venderlas posteriormente. Sin embargo, advierte de que tendrán que ajustar sus expectativas si quieren recuperar la inversión realizada: "O bajan notablemente sus pretensiones o van a tener que esperar un elevado período de tiempo para recuperar lo invertido".

El economista también alerta sobre los riesgos para quienes hayan recurrido a la financiación para comprar estos inmuebles: "Si han recurrido al endeudamiento, pueden tener problemas".

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El experto pone como ejemplo los precios alcanzados en algunos barrios de la capital, y considera que existen mejores oportunidades en barrios y municipios donde vive la clase media-baja: "En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será en el próximo futuro pagar 15.000 euros, o incluso más, por metro cuadrado. Quien así lo ha creído, se ha equivocado".