Gonzalo Bernardos, economista: "Si la guerra en Oriente Medio es larga, prepárense, que el bolsillo les dolerá"

La situación en Oriente Medio ha comenzado a tener consecuencias más allá del conflicto bélico. En la primera semana, los precios de muchos productos han subido, especialmente el petróleo, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en la economía doméstica y en los precios de los combustibles.

El economista Gonzalo Bernardos se mostró claro en 'laSexta Xplica' sobre lo que esto significa para los ciudadanos españoles: "Señoras y señores, vamos a ser más pobres. No sabemos por cuanto tiempo ni en qué cantidad".

No obstante, el economista asegura que no tiene por qué subir la inflación al 10,8% como cuando llegó en julio de 2022, porque se desconoce cuándo Trump acabará la guerra: "Si la guerra es corta, esto es un resfriado. Si es larga, prepárense que el bolsillo les dolerá".

Bernardos rechazó la idea de bajar el IVA para compensar la subida de precios: "Y rotundamente no a las bajadas del IVA. Estoy harto que con las bajadas del IVA los que ya ganan mucho, que son las empresas, aún ganen más. Especialmente los supermercados".

Sobre el aumento del precio de la gasolina, el economista pidió responsabilidad a petroleras y gasolineras: "Quiero pedir a las petroleras contención, y a las gasolineras igual", señalando que muchas suben los precios de manera inmediata cuando estalla un conflicto internacional, aunque ya tengan el petróleo comprado.

El economista considera que esto es una forma de especulación: "Si de pronto hay una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán y al día siguiente ya suben las gasolineras el precio, cuando tienen un petróleo que ya está comprado previamente, evidentemente se están aprovechando de la circunstancia y están especulando".

Teherán, 6 mar 2026. Humo y fuego tras bombardeos en una zona central de la capital iraní. Nuevos ataques sacudieron Irán y Líbano mientras Israel prometía abrir una nueva fase de la guerra en Oriente Próximo. / ATTA KENARE / AFP

Además, el experto advierte sobre cómo esta práctica afecta directamente a las familias y profesionales: "Están cogiendo y sacando renta de profesionales y de familias para ellos mismos".

Gonzalo Bernardos criticó también que las subidas son rápidas, mientras que las bajadas tardan mucho en reflejarse: un fenómeno que llama "efecto pluma".

Noticias relacionadas

El economista señaló que "las gasolineras compran gasóleo y gasolina, y no lo hacen todos los días; muchas lo compran en plazos de una semana", lo que a menudo se utiliza como argumento para justificar la lentitud en bajar los precios. Sin embargo, considera que sería más honesto reconocer la situación: "Sería mucho más sencillo decir la verdad en lugar de intentar que comulguemos con ruedas de molino".