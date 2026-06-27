PENSIONES
Gonzalo Bernardos, economista: "Si ganas 500 euros al mes es que no has cotizado lo suficiente. La pensión no se regala, se cotiza"
El experto recalca que la cuantía de las pensiones depende de los años cotizados y las bases de cotización
Las pensiones siguen siendo uno de los temas que más preocupan en España. Aunque las prestaciones se han ido revalorizando en los últimos años, muchas personas consideran que el dinero que reciben sigue siendo insuficiente para afrontar el aumento del coste de la vida.
Sobre este tema habló la pensionista Siciliana Elbar en 'LaSexta Xplica', donde lamentó que "nadie se preocupa en este país" por quienes cobran una pensión y se preguntó cómo puede vivir una persona con apenas 500 euros al mes.
Mientras exponía su situación, Gonzalo Bernardos la interrumpió para responder: "Señora, si usted gana 500 euros al mes es que no ha cotizado lo suficiente". El economista añadió además que "la pensión no se regala, se cotiza".
Tras estas palabras, la pensionista explicó que muchas personas han trabajado durante décadas y, aun así, perciben pensiones muy bajas. Como ejemplo, contó que su marido, después de 45 años trabajando, cobra una pensión de 900 euros.
Gonzalo Bernardos insistió en que la cuantía de cada prestación depende de los años cotizados y de las bases por las que cada trabajador ha contribuido a la Seguridad Social.
El problema es que ese sistema no tiene en cuenta por qué una persona ha cotizado poco. Durante muchos años, miles de trabajadoras, sobre todo empleadas del hogar, cuidadoras de mayores o internas, tuvieron carreras laborales marcadas por la falta de cotización no por decisión propia, sino por cómo funcionaba el mercado de trabajo en ese momento.
En muchos casos trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social porque el empleador no las registraba para evitar costes. Y cuando sí cotizaban, lo hacían dentro de un régimen especial que durante años fijó bases muy por debajo de los salarios reales, lo que acababa traduciéndose en pensiones más bajas.
A eso se sumaban las interrupciones por maternidad o cuidados familiares, que durante mucho tiempo no tenían apenas compensación y dejaban años enteros sin cotizar.
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