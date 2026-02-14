Gonzalo Bernardos, economista: "Los extranjeros que llegan a España vienen a ayudarnos"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.

Ayer, el profesor de la Universidad de Barcelona se pronunció sobre la llegada de trabajadores extranjeros a España en la última emisión de 'Más Vale Tarde', programa de La Sexta.

El economista explicó que hay diversos estudios que destacan que "los migrantes son la principal de que crezcamos por encima de Europa". Asimismo, Bernardos reconoció que "esos estudios divergen en la responsabilidad, pero, indiscutiblemente, lo que hacen es muy importante".

"Van a los trabajos donde nosotros no queremos ir. No roban el trabajo a nadie y tampoco vienen a cobrar paguitas, aunque esto lo diga la extrema derecha", compartió el experto en economía en el plató de televisión de La Sexta.

En ese momento de la emisión, el profesor de la Universidad de Barcelona desveló un dato que "lo dice todo": "El porcentaje de personas que tienen trabajo o lo buscan entre los extranjeros es del 67.5%; en los nacionales, un poquito más del 56%. Que cobran el Ingreso Mínimo Vital solo son el 17.5%".

Tiene claro que la llegada de los extranjeros a la península ibérica favorece a la economía del país: "Las personas que vienen aquí y son extranjeros vienen aquí a ayudarnos".

Asimismo, confesó que "vienen a hacernos mejor la vida y, además de por razones humanas, por razones económicas son un magnífico negocio para el país".

No fue la primera vez que el profesor de la Universidad de Barcelona se pronunció sobre este tema. De hecho, ya ha señalado en varias ocasiones que estas personas vienen a trabajar, algo con lo que la extrema derecha no está de acuerdo.