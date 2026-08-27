Gonzalo Bernardos, economista: “¿Tiene capacidad España para controlar 19 km de frontera en Ceuta y Melilla? Hasta el momento, la Unión Europea ha pagado alrededor de 2.000 millones a Marruecos por hacerlo”

El control de las fronteras de Ceuta y Melilla vuelve a situarse en el foco de la política migratoria española. Ambas ciudades autónomas representan los únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre directa con África, lo que las convierte en puntos especialmente sensibles dentro de la gestión de los flujos migratorios.

Esta cuestión plantea un debate más amplio sobre el papel que debe desempeñar España en la protección de sus fronteras exteriores. La presión migratoria, los intentos de entrada irregular y la necesidad de garantizar la seguridad obligan a combinar el control fronterizo con mecanismos de cooperación internacional.

La estrategia con Marruecos

Marruecos desempeña en este escenario un papel especialmente relevante. Su posición geográfica y su capacidad para controlar los movimientos hacia las fronteras de Ceuta y Melilla hacen que la colaboración entre Madrid y Rabat sea uno de los elementos fundamentales de la estrategia migratoria española.

La Unión Europea también ha destinado importantes recursos económicos a la cooperación con Marruecos en materia de migración y control fronterizo. Estas ayudas pretenden reforzar las capacidades del país vecino y contribuir a reducir las llegadas irregulares hacia territorio europeo.

"¿Tiene capacidad España para controlar 19 km de frontera en Ceuta y Melilla? Por supuesto que si. No obstante, no tiene voluntad política de hacerlo", se cuestionaba Gonzalo Bernardos en sus redes sociales.

El economista tiene claro que la utilización de fondos europeos para externalizar parte de la gestión migratoria genera críticas entre quienes consideran que la UE debería disponer de mecanismos propios más sólidos para proteger sus fronteras.

En el caso de nuestro país, la discusión adquiere una dimensión especialmente relevante por la situación geográfica de Ceuta y Melilla. Cualquier estrategia debe tener en cuenta tanto la seguridad de las fronteras como las obligaciones internacionales en materia de asilo, derechos humanos y protección de las personas migrantes.

"Hasta el momento, la UE ha pagado alrededor de 2.000 millones a Marruecos por hacerlo. ¿A qué esperamos?", explica el economista.

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La cuestión de fondo es si España y la Unión Europea deben seguir confiando una parte sustancial de la contención migratoria a países terceros o si, por el contrario, deberían reforzar sus propios medios y asumir un mayor protagonismo. El debate sobre Ceuta y Melilla vuelve a poner sobre la mesa esa disyuntiva y la necesidad de definir una política fronteriza europea más clara y eficaz.