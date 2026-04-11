Gonzalo Bernardos, economista, advierte: "El mayor riesgo para España es la subida de precios"

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha reactivado la tensión en los mercados internacionales.

En este contexto, el economista Gonzalo Bernardos afirmó en Más Vale Tarde que "España es el país más inmune a lo que está sucediendo en Oriente Medio", gracias a su reducida dependencia del petróleo procedente de la región.

Bernardos explicó que la vulnerabilidad de cada país depende de su nivel de dependencia energética. "Cuanto más se dependa de Oriente Medio en el suministro de petróleo, más peligro hay", señaló. España, recordó, tiene un abastecimiento más diversificado, lo que reduce el riesgo de sufrir interrupciones graves.

Aun así, advirtió que esta ventaja no implica aislamiento total. "No tendremos los primeros problemas de suministro, pero sí que nos llegan las malas noticias", dijo, subrayando que los precios globales de la energía afectan a todas las economías.

Impacto en el transporte aéreo y el turismo

El sector aéreo es uno de los primeros en notar los efectos de la incertidumbre. Algunas aerolíneas han comenzado a reducir vuelos ante el temor a un encarecimiento del combustible, lo que podría derivar en cancelaciones.

Bernardos señaló que destinos como Chipre, Turquía, Dubái o Doha podrían verse especialmente afectados. "Aquellos destinos que no son excesivamente rentables, es decir, aeropuertos secundarios, lo tienen peor", afirmó.

No obstante, apuntó a un posible efecto compensatorio: parte de estos vuelos podrían redirigirse hacia España, atrayendo turistas que prefieran evitar zonas próximas al conflicto. Aun así, advirtió que este beneficio sería limitado: "Si hay menos vuelos a aeropuertos españoles de playa, la temporada turística no será tan buena como parecía".

Subida de precios y pérdida de poder adquisitivo

El efecto más inmediato para los ciudadanos será el encarecimiento de la energía. Bernardos señaló que, incluso con menor dependencia, España no escapará a la subida del gas y del petróleo. "Tendremos un precio más elevado del gas natural o el petróleo", explicó.

Este incremento se trasladará al conjunto de la economía en forma de mayor inflación, lo que afectará directamente a los hogares. "Muchas familias van a perder poder adquisitivo", advirtió.

En el ámbito empresarial, anticipó que algunas compañías verán reducidos sus márgenes, aunque descartó un escenario de crisis profunda o cierres generalizados.

Bomba de gasolina que llena la boquilla de combustible en la gasolina. / Archivo

Un escenario global de incertidumbre

El economista situó el foco también en el panorama internacional. Si el conflicto se prolonga, advirtió, algunos países podrían entrar en estancamiento económico y otros en recesión, especialmente en Asia y en economías emergentes con mayor dependencia energética.

Los mercados ya reflejan esta tensión con subidas en el precio del petróleo, el gas y otros activos, lo que incrementa la volatilidad global.

España, resistente pero no ajena

Pese a la incertidumbre, Bernardos descartó un impacto severo en el empleo español. "Ni veo que aumente el paro ni veo que haya empresas que tengan que dejar su actividad", afirmó. El principal efecto será una desaceleración económica derivada de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Aun así, insistió en que España se encuentra en una posición relativamente sólida: su menor dependencia energética y la estructura de su economía le permiten afrontar mejor la situación que otros países.

Un equilibrio entre fortaleza y vulnerabilidad

El análisis de Bernardos concluye que España se mueve en un punto intermedio: más resistente que otras economías, pero no invulnerable. El país deberá gestionar un escenario de precios altos, menor consumo y un turismo condicionado por la evolución del conflicto.

La clave, según el economista, estará en la duración de la crisis y en la evolución del mercado energético en las próximas semanas.