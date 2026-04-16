Gonzalo Bernardos, economista (63 años): "Las pensiones del futuro serán mucho menos generosas"

Las pensiones del futuro peligran, no en el sentido de que vayan a desaparecer, sino de que sus cuantías serán considerablemente menores a la actualidad. Eso es lo que defiende el economista Gonzalo Bernardos en una de sus últimas intervenciones.

Bernardos lo tiene claro: las pensiones del futuro serán peores

Para hablar de un tema tan peliagudo como este, Bernardos ha hecho referencia a la economía de Alemania, la cual lleva a cabo una práctica cuanto menos llamariva: da 10 euros al mes a todos los niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.

El gobierno alemán busca así fomentar el ahorro desde bien temprano en la juventud, preparando a las futuras generaciones para la posibilidad de que sus pensiones se vean reducidas respecto a los cobros mensuales que se realizan a día de hoy.

Si bien la medida se ve como una forma de intentar aliviar la presión económica del sistema público a largo plazo, para Bernardos no es más que un parche, el cual cree que a efectos de impacto real es verdaderamente limitado.

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España / YOUTUBE

El economista entiende que el movimiento es más simbólico que pragmático, y lo argumenta por la parte de que realizando el cálculo de lo que supone ese ingreso mensual, el dinero acumulado acaba siendo verdaderamente bajo.

Para Bernardos, el mensaje real es otro muy distinto: hacer calar poco a poco la idea de que las pensiones del futuro serán más bajas que en el presente, y por ello los ciudadanos deben aprender a ahorrar por su cuenta, cuanto antes mejor.

Si bien en comparativa España cuenta con un sistema más generoso que el alemán, la realidad es que el país también se enfrenta a problemas a largo plazo en los que el envejecimiento de la población hace que la sostenibilidad de las pensiones sea una tarea cada vez más compleja.

En definitiva, Bernardos indica que las señales en cuanto a que las pensiones perderán valor con los años son una obviedad. Y si algo deja claro este escenario es que confiar solo en la pensión pública puede no ser suficiente.