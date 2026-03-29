Bernardos reabre el debate sobre salarios y pensiones en España

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras una reflexión que cuestiona la percepción generalizada sobre los salarios y el sistema de pensiones en España.

En unas declaraciones difundidas por la cuenta Consumidor Global, el experto afirmó que, aunque los sueldos españoles se sitúan entre los más bajos de Europa occidental, las pensiones nacionales superan en generosidad a las de países como Alemania, donde los salarios son sensiblemente más altos.

Un sistema de sustitución "muy elevado"

Bernardos explicó que el sistema español garantiza un nivel de sustitución, la relación entre el último salario y la pensión recibida, especialmente alto en comparación con otros países desarrollados.

Según sus palabras, España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde los jubilados cobran más en proporción a su último sueldo, alcanzando aproximadamente el 83%. Esto implica que los pensionistas mantienen gran parte de su poder adquisitivo tras retirarse, algo poco habitual en Europa.

El economista calificó el sistema público de jubilaciones como "generoso", subrayando que su diseño permite compensar los bajos ingresos laborales que muchos trabajadores perciben durante su vida activa. Añadió que la cuantía final no depende únicamente de lo cotizado, sino también de la aportación estatal, un elemento que considera clave para entender la estructura del modelo español.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

La comparación con Alemania

En su análisis, Bernardos contrastó la situación española con la alemana. A pesar de que los trabajadores alemanes disfrutan de salarios más elevados, sus pensiones suelen ser proporcionalmente más bajas, lo que obliga a muchos jubilados a continuar trabajando para llegar a fin de mes.

En cambio, en España, incluso con sueldos más modestos, las prestaciones garantizan, según el economista, una vejez más digna y estable.

Este contraste adquiere mayor relevancia en un país como España, donde la esperanza de vida es especialmente alta.

A los 65 años, los ciudadanos pueden esperar vivir unos 21 años más, lo que sitúa la esperanza de vida total en torno a los 86 años.

Bernardos destacó que el sistema español cubre más de lo que los trabajadores aportan, algo posible únicamente gracias al respaldo de los fondos públicos.

Un debate que sigue abierto

Las declaraciones de Bernardos reavivan una discusión recurrente: la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y salarios estancados.

Mientras algunos expertos alertan de la presión financiera que esto supone, otros defienden que el modelo español cumple una función social esencial al proteger el nivel de vida de los mayores.