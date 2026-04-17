Gonzalo Bernardos abre el debate sobre el teletrabajo en España: "Los empresarios tienen miedo a perder control"

La pandemia de Covid-19 obligó a extender el teletrabajo en España por motivos de seguridad, pero la vuelta a la normalidad frenó su implantación. Aunque algunas empresas han mantenido esta opción, muchas otras han preferido recuperar la presencialidad y tener a sus empleados en las oficinas.

El contraste con gran parte de Europa es evidente: allí el teletrabajo se ha consolidado como una práctica estable y normalizada.

En este contexto, la Comisión Europea prepara una propuesta para reducir el consumo energético fomentando un día de teletrabajo a la semana. Desde Bruselas recalcan que no habrá imposiciones, sino recomendaciones voluntarias. "Nunca microgestionaremos a nuestros ciudadanos ni les diremos cómo vivir sus vidas", señalaron fuentes comunitarias a la Agencia EFE.

En España, la portavoz del Gobierno, Elma Sainz, ha pedido "total prudencia y cautela" ante filtraciones de borradores que aún no son oficiales. Aun así, el debate ya está servido en un país donde el teletrabajo sigue siendo una asignatura pendiente.

Europa teletrabaja más

En el programa Más vale tarde, de LaSexta, el periodista Iñaki López recordó junto al economista Gonzalo Bernardos que en Europa teletrabaja el 22'6% de la población ocupada, mientras que en España la cifra cae al 15%, concentrada sobre todo en el sector público.

Bernardos destacó que esta diferencia no es casual, sino consecuencia de una cultura empresarial que aún no ha asumido plenamente las ventajas del trabajo remoto.

López preguntó al economista por qué cuesta tanto implantar el teletrabajo de forma generalizada en España. Bernardos no dudó en profundizar en el asunto, señalando dos motivos principales que, según él, explican esta resistencia.

"Muchos empresarios tienen prejuicios y miedo a perder control"

El primer motivo que expone Gonzalo Bernardos son los prejuicios de algunos empresarios. "Tú eres mucho menos jefe si no tienes empleados a la vista. Muchos empresarios tienen prejuicios y miedo a perder control", afirmó.

El economista puso como ejemplo a propietarios de inmobiliarias que se preguntan por qué sus trabajadores no están en la oficina. "Oiga, es que están captando, están vendiendo y no están en la empresa", les replica.

Bernardos insiste en que ciertos superiores priorizan la percepción de autoridad por encima de la productividad real: "Si están en la empresa, son menos productivos, pero uno se considera menos jefe porque no los ve". Para él, este enfoque es uno de los grandes frenos culturales que impiden que España avance al ritmo de Europa.

Gonzalo Bernardos / Archivo

Una percepción que Bernardos quiere desmontar

El segundo motivo que identifica Bernardos es la creencia de que teletrabajar reduce la productividad. Aunque reconoce que puede ocurrir en algunos casos, sostiene que el problema no es el teletrabajo en sí, sino la forma de organizar las tareas. "Ya no trabajas por horas, trabajas por objetivos", defendió.

El economista se mostró especialmente firme en este punto: "A mí me encanta que en las empresas se trabaje por objetivos en lugar de por horas, porque trabajar por objetivos estimula la productividad, por horas no". Para Bernardos, el cambio de mentalidad es imprescindible si España quiere acercarse a los niveles europeos.

Un debate que vuelve con fuerza

Con Europa avanzando hacia modelos más flexibles y España aún dividida entre la presencialidad y el trabajo remoto, el debate sobre el teletrabajo vuelve a cobrar protagonismo.

Las recomendaciones energéticas de Bruselas podrían reactivar una conversación que, según Gonzalo Bernardos, España lleva demasiado tiempo posponiendo.