Golpe al efectivo en Europa: nuevo límite obligatorio para pagos en todos los países, incluido España

El mundo se dirige a una sociedad en la que el dinero en efectivo será cada vez menos habitual. Y un ejemplo lo encontramos fácilmente en el paso clave que ha dado la Unión Europea en la regulación del dinero en efectivo.

A partir de julio de 2027, todos los países miembros deberán aplicar un límite máximo de 10.000 euros para pagos en efectivo, una medida que también afectará en España, aunque con matices: nuestro límite ya es mucho más bajo.

Se trata de una decisión que forma parte de un paquete legislativo contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y tiene un objetivo claro: reducir las grandes transacciones en efectivo que dificultan el control del dinero y favorecer métodos de pago que dejan rastro: transferencias, tarjetas o cheques nominales.

Hasta la fecha, cada país aplicaba sus propias normas. Mientras España ya tiene uno de los límites más bajos (1.000 euros en pagos entre profesionales), otros países como Alemania o Países Bajos no tenían restricciones claras. Con esta medida, Bruselas busca unificar criterios en toda la UE.

Persona pagando con tarjeta de crédito / Sport

Además del límite de 10.000 euros, la regulación introduce controles adicionales. A partir de unos 3.000 euros en efectivo, los vendedores deben identificar al cliente mediante un documento oficial.

Así, cada operación quedará vinculada a una persona, dificultando movimientos de dinero negro.

En el caso de España, el impacto será limitado en el día a día ya que las restricciones actuales son aún más estrictas. Sin embargo, la medida sí afectará a operaciones de mayor valor, como compra de vehículos, artículos de lujo o transacciones entre particulares.

Por lo general, para el ciudadano medio, el uso de efectivo es habitual en pagos pequeños y lo seguirá siendo, pero a medio y largo plazo, Europa busca una economía basada en el dinero rastreable, tanto en pequeñas como en grandes operaciones.