El Gobierno prepara un cambio en la Seguridad Social: la jubilación anticipada se podrá adelantar a los 61 o 63 años

La jubilación anticipada en España volverá a cambiar con la reforma que prepara la Seguridad Social. El objetivo es ampliar los casos en los que los trabajadores podrán retirarse antes de la edad ordinaria, algo que en algunos supuestos podría permitir hacerlo desde los 61 o 63 años.

El sistema ya diferencia entre jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, siendo la primera la más habitual. La anticipada permite adelantar el retiro hasta dos años, mientras que la involuntaria puede llegar hasta cuatro años antes, aunque solo en casos como despidos colectivos, ERE o cierres de empresa.

Todo esto se enmarca dentro del calendario de aumento progresivo de la edad de jubilación. En 2026 la edad ordinaria está en 66 años y 10 meses, aunque todavía se mantiene la opción de retirarse a los 65 si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses. Este proceso seguirá hasta 2027, cuando la edad legal quedará fijada en los 67 años.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, se exige haber cotizado al menos 35 años y que dos de ellos estén dentro de los últimos 15 años de vida laboral, lo que permite en la práctica adelantar la jubilación hasta los 64 años y 10 meses en 2026, o incluso hasta los 63 en los casos de carreras más largas de cotización.

Jubilado / s

La situación cambia en la jubilación a los 61 años, que solo se permite en la modalidad involuntaria y en casos muy concretos en los que el trabajador pierde su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos, ERE, cierres de empresa o situaciones de violencia de género, siempre que además haya estado al menos seis meses inscrito como demandante de empleo.

En estos supuestos también se exige un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados, aunque el acceso anticipado tiene un coste importante, ya que la pensión se reduce de forma permanente mediante coeficientes reductores que ajustan la cuantía en función del tiempo adelantado.

Estos recortes pueden situarse entre el 13% y el 21%, e incluso llegar hasta el 30% en los casos con carreras de cotización más cortas, ya que el sistema penaliza más cuanto menor ha sido el tiempo trabajado para compensar el mayor periodo de cobro de la pensión.