El Gobierno mantiene las entradas de cine a dos euros para los mayores de 65 años: "Es una medida que beneficia a todos"

Para organizar un plan perfecto para ir al cine, lo ideal es estructurar la experiencia antes, durante y después de la película para convertir una simple salida en un gran día. La esencia del cine se está recuperando, pero a través de un formato transformado donde las salas ya no compiten directamente con el streaming, sino que se posicionan como un evento social, comunitario y de desconexión absoluta.

El público vuelve a buscar la sensación de reír, asustarse o emocionarse en una sala oscura llena de desconocidos, un impacto psicológico y emocional que las pantallas domésticas no pueden replicar.

Para fomentar su consumo, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó este martes la renovación del plan ‘Cine Sénior’, por el cual los mayores de 65 años puedan seguir disfrutando de las películas por solo dos euros.

Para compensar los gastos y que la medida salga adelante el Gobierno ha destinado una inversión de 11,5 millones de euros, reforzando así una medida que busca acercar el cine a las personas mayores y fomentar la participación cultural en todo el país. En junio de 2025 se asignaron inicialmente cerca de 8,5 millones de euros, aunque meses después el presupuesto recibió una ampliación de tres millones adicionales debido a la buena acogida obtenida entre el público sénior y el propio sector cinematográfico.

La medida beneficia a la industria cinematográfica

Durante el Festival de Cannes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun destacó la importancia social y cultural del proyecto. Según explicó, "miles de personas mayores han vuelto a llenar las salas de cine españolas, generando un impacto favorable tanto para la industria cinematográfica como para la vida cultural del país", decía.

La iniciativa comenzó en julio de 2023 y estableció los martes como el día especial para que los mayores de 65 años acudieran al cine con descuentos. Desde entonces, el número de asistentes creció de forma considerable, registrando un incremento cercano al 49 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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Otro de los sectores beneficiados ha sido el cine español, que ha visto incrementado su número de espectadores desde la creación de esta medida. Además, las sesiones celebradas entre semana, especialmente de lunes a jueves, también han mejorado sus resultados económicos, aumentando la recaudación y representando una parte importante de la taquilla total.