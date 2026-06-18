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ECONOMÍA

El Gobierno lanza una ayuda de 4.000 euros: servirá para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores

En el caso de menores, la prestación se dirige al cuidado de niños menores de 12 años, o menores de 18 si tienen una discapacidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles desde el Vaticano tras su audiciencia con el Papa León XIV.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles desde el Vaticano tras su audiciencia con el Papa León XIV. / Fabio Frustaci / ZUMA PRESS

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Con el estilo de vida actual, donde en muchos hogares ambos progenitores trabajan para poder mantener a la familia, a menudo resulta difícil compaginar el empleo con el cuidado de los hijos y de las personas mayores. Esta situación ha impulsado la búsqueda de medidas de apoyo a la conciliación.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una ayuda económica dirigida a familias que contraten personal de servicio doméstico. El objetivo es facilitar la organización familiar diaria y, al mismo tiempo, fomentar la creación de empleo en este sector.

Los requisitos

Esta subvención puede llegar hasta los 4.000 euros, aunque está sujeta a determinadas condiciones. Una de las principales exigencias es el nivel de ingresos de la unidad familiar, que se utiliza como criterio para determinar el acceso a la ayuda.

La ayuda está pensada para la persona responsable del hogar familiar, ya sea propietaria o residente del domicilio donde se prestan los servicios domésticos. Esta persona debe contratar a un empleado o empleada del hogar para el cuidado de hijos o familiares dependientes.

En el caso de menores, la prestación se dirige al cuidado de niños menores de 12 años, o menores de 18 si tienen una discapacidad. También incluye a otros familiares con discapacidad o situación de dependencia, siempre que exista un vínculo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Para poder solicitar esta ayuda, es necesario vivir de forma habitual en el mismo domicilio donde reside el menor o familiar atendido. Además, la vivienda debe estar situada dentro de la Comunidad de Madrid y la persona solicitante debe estar empadronada allí.

30.000 euros anuales máximo

En los casos en los que se contrata a alguien para el cuidado de menores, los progenitores deben estar trabajando, ya sea por cuenta propia o ajena, con una jornada completa durante el periodo en el que se concede la subvención.

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Por último, otro requisito importante es que la renta per cápita de la familia no puede superar los 30.000 euros anuales. Asimismo, el titular del hogar está obligado a dar de alta en la Seguridad Social a la persona contratada para el servicio doméstico.

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