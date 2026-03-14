El Gobierno intensifica el control fiscal: el Plan de 2026 se centra en la economía digital y los pisos turísticos

La Agencia Tributaria (AEAT) ha oficializado las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 mediante la Resolución de 11 de marzo de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este plan intensifica la vigilancia en sectores clave para combatir la economía sumergida y garantizar la trazabilidad de las rentas.

La estrategia llega en un momento en el que el Gobierno ha introducido algunas modificaciones relacionadas con la obligación de presentar la declaración del IRPF. Desde el departamento dirigido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se insiste en que el objetivo es mejorar el control tributario sin dejar de adaptarse a los nuevos hábitos financieros de los ciudadanos.

Más supervisión en pagos

Uno de los principales focos del plan serán los llamados neobancos, entidades financieras que operan únicamente a través de internet y que han ganado popularidad en los últimos años. Hacienda quiere vigilar con mayor detalle las operaciones realizadas mediante estas plataformas para garantizar que los movimientos financieros se declaren correctamente.

Dentro de este ámbito también se intensificará el seguimiento de los pagos digitales. Entre las medidas previstas destaca un mayor control sobre las transferencias instantáneas utilizadas por empresas y profesionales, especialmente aquellas realizadas mediante sistemas de pago móvil que se han extendido rápidamente entre comercios y trabajadores autónomos.

La supervisión no se limitará únicamente a los servicios financieros digitales. El plan también contempla una mayor vigilancia sobre el comercio electrónico y sobre el uso de criptomonedas, dos sectores que han experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años y que presentan nuevos retos para el control fiscal.

Otro de los ámbitos que Hacienda quiere examinar con más detalle es el de los creadores de contenido en internet. Los denominados influencers generan ingresos a través de publicidad, colaboraciones y promoción de productos, por lo que la Agencia Tributaria pretende asegurarse de que estas ganancias se declaran correctamente.

Control adicional

El plan también incluye una atención especial al mercado de los pisos turísticos. En este caso, el control se centrará especialmente en las plataformas intermediarias y en el sistema de comisiones que aplican, con el objetivo de que todos esos ingresos queden reflejados de forma adecuada en las declaraciones fiscales.

Además de estas áreas emergentes, la Agencia Tributaria mantendrá su vigilancia sobre empresas con grandes volúmenes de facturación. Con este conjunto de medidas, Hacienda busca reforzar su estrategia global contra el fraude y adaptarse a un contexto económico cada vez más digitalizado.