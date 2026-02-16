El Gobierno lo confirma: el SMI sube y esto es lo que ganarás de más en 2026

Las negociaciones para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 entran en su fase final. El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos para elevar el salario mínimo un 3,1%.

El Gobierno busca que el incremento se perciba de manera efectiva en los salarios, por lo que se estudia una fórmula para que la subida no sea gravada por el IRPF. De este modo, el aumento beneficiaría directamente a los trabajadores y no se vería reducido por impuestos.

Este lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá junto a los secretarios generales de UGT y CCOO para firmar el acuerdo. A la ceremonia de firma también asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con este acuerdo, el SMI pasaría de los 1.184 euros actuales a 1.221 euros mensuales, lo que representa un incremento de 37 euros por mes y 518 euros anuales. Para los trabajadores eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, mientras que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El acuerdo llega tras varias rondas de negociación en las que los sindicatos reclamaban una subida mayor, mientras que la patronal proponía un incremento más moderado. Finalmente, el pacto se ha cerrado sin la participación de la CEOE, marcando el sexto año consecutivo en que la actualización del SMI se concreta sin el respaldo empresarial.

El siguiente paso será la aprobación del Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, que se espera se produzca el martes. Según detallan las normas previstas en el Real decreto, el efecto de la norma será retroactivo desde el 1 de enero de 2026, y el cálculo muestra que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.