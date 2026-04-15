El Gobierno cambia las normas: la Seguridad Social aclara quién puede pedir el Ingreso Mínimo Vital viviendo con sus padres

En marzo, más de dos millones y medio de personas percibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según datos de la Seguridad Social. De ellas, un millón eran menores de edad.

Aunque estos menores están incluidos en unidades familiares con un titular de la prestación, la normativa también permite que adultos que viven con sus padres puedan solicitar la ayuda de forma independiente. La Seguridad Social ha actualizado en su web los requisitos necesarios para hacerlo.

Quién puede pedir el IMV sin integrarse en la unidad familiar

Pueden solicitar el IMV las personas de 23 años o más que compartan vivienda con una unidad de convivencia pero no formen parte de ella. Para ello deben cumplir tres condiciones básicas:

No estar casadas , salvo si hay un proceso de separación o divorcio en curso.

, salvo si hay un proceso de separación o divorcio en curso. No estar inscritas como pareja de hecho .

. No pertenecer a otra unidad de convivencia.

Requisitos específicos para jóvenes de 23 a 29 años

Las personas de entre 23 y 29 años deben acreditar residencia legal y efectiva en España y demostrar que han vivido de forma independiente durante los dos años previos a la solicitud, salvo en casos excepcionales como violencia de género o procesos de separación.

Para que exista independencia, el domicilio debe haber sido distinto al de los progenitores, tutores o acogedores, y la persona solicitante debe haber estado al menos 12 meses de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas o una mutualidad alternativa.

Familia con un hijo de más de 23 años que vive con sus padres / Archivo

Condiciones para mayores de 30 años

A partir de los 30 años, se exige haber residido legal y de forma efectiva en España durante un año, sin interrupciones.

En todos los casos, es necesario acreditar vulnerabilidad económica. La Seguridad Social tiene en cuenta ingresos procedentes de salarios, pensiones y prestaciones. Se considera que existe vulnerabilidad cuando el promedio mensual de ingresos del año anterior es al menos 10 euros inferiores a la renta garantizada correspondiente.

Cuánto se cobra de IMV en 2026

La cuantía del IMV se obtiene restando los ingresos anuales computables a la renta garantizada de la unidad de convivencia. En el caso de una persona que vive con sus padres pero solicita la ayuda de forma individual, se aplica la cuantía correspondiente a una unidad formada por un solo adulto.

En 2026, tras una revalorización del 11,4%, la renta garantizada para una unidad compuesta por un único adulto es de 733,60 euros mensuales.

Además, si la persona beneficiaria tiene una discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía aumenta un 22%, alcanzando los 894,99 euros al mes.

Este cálculo determina la ayuda final que recibirá cada solicitante, ajustada a su situación económica y familiar.