El Gobierno cambia las normas y prohíbe a los bancos dar tarjetas de crédito a los clientes "sin su consentimiento expreso"

El Gobierno ha dicho basta a las extralimitaciones de los bancos con sus clientes; ya no será posible que estos puedan conceder tarjetas de crédito o aumentar el límite de gasto sin que los clientes lo hayan solicitado y aceptado de forma previa.

Así evitará el Gobierno que los bancos activen tarjetas que no quieres

La medida en cuestión está pensada para evitar un posible sobreendeudamiento de los clientes, pues el completo desconocimiento de tarjetas o líneas de crédito a su disposición podía acabar implicando una serie de cargos no buscados.

Esta medida ha sido impulsada como parte del anteproyecto de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. El objetivo principal a día de hoy es proteger familias que cada vez se ven más forzadas a recurrir a la financiación para superar el día a día.

Con la idea de que exista una mayor transparencia en los pagos de las familias, también se buscará limitar ciertos productos o medidas como el 'compra ahora y paga después', los cuales pueden acabar derivando en unas deudas difíciles de asumir.

El Banco de España aclara las normas sobre retiradas e ingresos de efectivo en cajeros / Archivo

Es decir, lo que se busca en sí no es tanto que los bancos vayan a dejar de ofrecer productos en modelo de financiación, algo que van a poder seguir haciendo, sino que lo que se quiere es que exista un consentimiento explícito por parte de los clientes.

A pesar de que tarjetas de crédito y modelos de compra a plazos puedan parecer 'salvavidas' para algunos clientes, si no se tiene el 100% del conocimiento de todo ello pueden acabar convirtiéndose en armas de doble filo.

Mediante la intervención del Gobierno, se busca que los clientes tengan un mayor control sobre las tarjetas y líneas de financiación asociadas a sus cuentas. Algo que no ocurría hasta la fecha y que podía acabar en una bola de nieve de pagos postergados.

La duda ahora es si estas medidas serán suficientes para frenar el sobreendeudamiento o si el Gobierno acabará endureciendo todavía más la normativa bancaria. Porque la realidad es que cada vez más familias dependen de pagos aplazados para afrontar gastos cotidianos.