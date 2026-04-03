El Gobierno camba las normas con las tarjetas de los bancos: no podrán emitirlas ni subir límites sin permiso del cliente

El Gobierno pondrá freno a una práctica habitual de la banca: las entidades no podrán enviar tarjetas de crédito sin pedirlo el cliente ni aumentar sus líneas de financiación sin autorización previa.

La medida forma parte del anteproyecto de Ley sobre Crédito al Consumo y busca evitar el sobreendeudamiento, una situación cada vez más frecuente entre los consumidores, afectando a un montón de personas en toda España.

El texto que han compartido ha sido sumamente claro y conciso: "Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso."

Seguramente sabes que durante muchos años, los bancos han aumentado -sin permiso del cliente- los límites de las tarjetas o algo peor, han activado nuevas líneas de crédito sin que el propietario en cuestión la solicitara en ningún momento.

Además, hace un tiempo La Ley de Servicios de Pagos obligó a todas las cantidades a lo siguiente: "abstenerse de enviar instrumentos de pago que no hayan sido solicitados."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante una reunión de la ejecutiva del PSOE. / José Luis Roca

Por otro lado, El Ministerio de Economía ha comentado lo siguiente sobre este mismo tema: "la prohibición de conceder créditos cuando no se haya solicitado no debe impedir que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos, que no concedan sin el consentimiento del consumidor."

Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa al respecto y es que todos los bancos podrán seguir ofreciendo financiación, pero la novedad es que ahora no podrán activarla sin que el cliente de su confirmación al respecto.