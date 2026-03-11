Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
ECONOMÍA

El Gobierno aprueba las becas 2026-2027: quién puede solicitarlas y cuánto dinero dan

Te contamos cómo son las becas de ayuda al estudio de este año

El Gobierno aprueba las becas 2026 2027

El Gobierno aprueba las becas 2026 2027

David Cruz

David Cruz

Si eres estudiante y estabas esperando la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, tenemos una muy buena noticia: el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que las regula y ya conocemos los primeros detalles, muy a tener en cuenta por todos los solicitantes.

El citado decreto define los requisitos económicos, las cuantías y las principales novedades de la convocatoria destinada a estudiantes de niveles postobligatorios.

Estas ayudas se dirigen a alumnos que cursen estudios de Bachillerato, Formación Profesional, Grado universitario, Máster o enseñanzas artísticas, deportivas o de idiomas.

¿Cuál es el objetivo de estas becas y ayudas al estudio? Facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes con menos recursos económicos, en todo caso.

Barcelona 11/06/2025 Pruebas exámenes de acceso a la universidad selectividad PAU en la Universitat Pompeu Fabra Fotografía de Ferran Nadeu

Barcelona 11/06/2025 Pruebas exámenes de acceso a la universidad selectividad PAU en la Universitat Pompeu Fabra Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Quién puede solicitar las becas y ayudas al estudio 2026/27 y cuánto dinero dan

Para solicitar la beca es imprescindible cumplir varios requisitos. Entre otros, no superar determinados umbrales de renta y patrimonio familiar, además de cumplir con los requisitos académicos exigidos para cada nivel educativo.

En el caso de la cuantía, las becas se componen de varias:

  • Parte fija: incluye ayudas por renta del estudiante, residencia durante el curso o una beca básica para estudios no universitarios.
  • Beca de matrícula: en el caso de los estudiantes universitarios, cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez durante el curso (no se becan créditos recuperados).
  • Cuantía variable, que depende de la nota media del alumno y de la renta familiar, con un mínimo de 60 euros.

Entre las novedades destaca que los estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas con matrícula parcial (entre 48 y 59 créditos) podrán recibir parte de las ayudas vinculadas a renta y residencia, con 350 euros por cada concepto.

Además, también se han introducido cambios para alumnos con discapacidad: aquellos que tengan entre un 25% y un 64% de discapacidad pueden ser considerados estudiantes de matrícula completa con 45 créditos, en vez de los 60 habituales.

