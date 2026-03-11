ECONOMÍA
El Gobierno aprueba las becas 2026-2027: quién puede solicitarlas y cuánto dinero dan
Te contamos cómo son las becas de ayuda al estudio de este año
Si eres estudiante y estabas esperando la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, tenemos una muy buena noticia: el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que las regula y ya conocemos los primeros detalles, muy a tener en cuenta por todos los solicitantes.
El citado decreto define los requisitos económicos, las cuantías y las principales novedades de la convocatoria destinada a estudiantes de niveles postobligatorios.
Estas ayudas se dirigen a alumnos que cursen estudios de Bachillerato, Formación Profesional, Grado universitario, Máster o enseñanzas artísticas, deportivas o de idiomas.
¿Cuál es el objetivo de estas becas y ayudas al estudio? Facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes con menos recursos económicos, en todo caso.
Quién puede solicitar las becas y ayudas al estudio 2026/27 y cuánto dinero dan
Para solicitar la beca es imprescindible cumplir varios requisitos. Entre otros, no superar determinados umbrales de renta y patrimonio familiar, además de cumplir con los requisitos académicos exigidos para cada nivel educativo.
En el caso de la cuantía, las becas se componen de varias:
- Parte fija: incluye ayudas por renta del estudiante, residencia durante el curso o una beca básica para estudios no universitarios.
- Beca de matrícula: en el caso de los estudiantes universitarios, cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez durante el curso (no se becan créditos recuperados).
- Cuantía variable, que depende de la nota media del alumno y de la renta familiar, con un mínimo de 60 euros.
Entre las novedades destaca que los estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas con matrícula parcial (entre 48 y 59 créditos) podrán recibir parte de las ayudas vinculadas a renta y residencia, con 350 euros por cada concepto.
Además, también se han introducido cambios para alumnos con discapacidad: aquellos que tengan entre un 25% y un 64% de discapacidad pueden ser considerados estudiantes de matrícula completa con 45 créditos, en vez de los 60 habituales.
