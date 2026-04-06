Giro radical en las pensiones: Noruega deja en evidencia a España y confirma que el sistema público ya no basta

Siempre suele estar en el centro del debate, pero de nuevo se habla acerca del sistema de pensiones español, un sistema descrito por lo general como eficiente, aunque con bastantes puntos de mejora. Mientras que nuestro modelo nacional se basa casi exclusivamente en el reparto, Noruega ha dado un giro que cuestiona su viabilidad futura.

Durante años, las reformas españolas acometidas en el sistema de pensiones han buscado garantizar sostenibilidad y poder adquisitivo. Sin embargo, el gasto en pensiones alcanza ya el 12% del PIB y puede dispararse en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población.

Frente a este escenario, Noruega ha ideado un sistema mixto que combina pensión pública y ahorro privado obligatorio. El Estado seguirá asegurando una base, pero no cubrirá todo el nivel de vida exigido.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

Se trata de un enfoque que rompe con el modelo tradicional español. Allí, las empresas se ven obligadas a aportar dinero a planes de pensiones para sus trabajadores, generando un complemento clave de cara a la estabilidad de futuras generaciones.

Gracias a ello, la tasa de sustitución ronda el 66% del salario previo, una cifra elevada que no depende únicamente de las cuentas públicas, como sí sucede en nuestro país.

Otro pilar fundamental es su gigantesco fondo soberano. Noruega únicamente emplea los rendimientos, preservando el capital para aquellas personas que se vayan a jubilar durante las próximas décadas.

Pero la revolución llega con el llamado "des-retiro". Los ciudadanos pueden cobrar la pensión completa y seguir trabajando sin penalizaciones, algo impensable en estos momentos en España.

¿Y cuál es el resultado de este sistema de pensiones? Más empleo entre mayores, mayor sostenibilidad y un modelo que lanza un mensaje muy claro a España: la pensión pública, por sí sola, probablemente no baste dentro de poco.