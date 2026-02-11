Cuánto gana un especialista en Inteligencia Artificial en España en 2026: sueldo base, bonus y complementos

La Inteligencia Artificial es una tecnología cada vez más asentada en nuestra sociedad: desde realizar consultas sencillas como recetas de cocina hasta agilizar procesos informáticos de toda clase. Los especialistas en esta herramienta están cada vez más cotizados pero, ¿cuánto ganan en España?

Así cobra un especialista en IA actualmente

Lo cierto es que hay que considerar distintos rangos salariales al hablar de los especialistas en IA. No obstante, se estima que uno de estos profesionales suele ganar entre 34.000 y 55.000 euros brutos al año sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

La media como tal se ubica en los 36.000 euros brutos (en ciudades grandes puede variar), pero perfiles de experiencia media suelen escalar hasta el rango de 40.000 a 50.000 euros. De hecho, en empresas punteras hay registros de especialistas en Inteligencia Artificial cobrando hasta 65.000 euros anuales.

Ahora bien, en términos puros de experiencia hay rangos clave que se deben distinguir al valorar las posibilidades económicas de estos profesionales: los trabajadores Junior, los de experiencia intermedia, los Senior y finalmente los Expertos.

En el caso de los Junior (0 a 2 años de experiencia) el salario anual suele ser de entre 32.000 y 42.000 euros brutos. Por otro lado, para los trabajadores de experiencia intermedia el rango salarial aumenta hasta la franja de los 43.000 a los 55.000 euros.

Las dos categorías máximas cuentan lógicamente con los sueldos más elevados: los especialistas Senior en IA se mueven entre los 55.000 y los 75.000 euros brutos, mientras que los Expertos, de los que hay un número muy limitado, superan generalmente los 73.000 euros brutos anuales.

Dicho esto, en empresas de tecnología hay incentivos por objetivos que suelen tenerse en consideración, y que por costumbre suponen un impulso de 2.000 a 5.000 euros anuales. Otras ventajas pueden ser seguro médico privado, tickets restaurante y demás que acaban de endulzar el acuerdo.

¿Qué te parece la situación económica actual de los especialistas en Inteligencia Artificial? Lo cierto es que por buen salario que puedan tener, se trata de un mercado que apunta a ir al alza, de tal forma que lo más probable es que estos números sigan creciendo en años venideros.