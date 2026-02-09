Cuánto gana un dependiente de Mango en España en 2026: salario base y complementos

Las grandes cadenas de moda siguen siendo una de las principales salidas laborales en España, sobre todo en periodos de rebajas y descuentos, donde la demanda de trabajadores es todavía mayor.

Entre todas estas empresas destaca Mango, una de las firmas textiles más importantes del país, con miles de empleados repartidos por todo el territorio nacional. Y una de las dudas más habituales entre quienes se plantean trabajar en la marca es clara: ¿cuánto gana un dependiente de Mango en 2026?

El salario de un dependiente de Mango en 2026, a examen

En primer lugar, debes saber que trabajar como vendedor de una tienda de ropa implica jornadas exigentes, horarios rotativos, atención constante al público, y en muchos casos, un notable esfuerzo físico. Y por eso el salario es un factor muy a tener en cuenta a la hora de aceptar o no el puesto de trabajo.

Según estimaciones de portales especializados como Glassdoor e Indeed, en 2026 el sueldo de un dependiente de Mango en España no cambió demasiado con respecto a años anteriores: apenas ajustes por inflación y revisiones internas.

Debemos tener en cuenta que los salarios publicados en estos portales son muy bajos y no reflejan la realidad: entre 8.000 y 14.000 euros brutos anuales dependiendo del tipo de contrato, las horas trabajadas y la antigüedad.

A esta cantidad hay que añadir los complementos salariales, que pueden suponer hasta 2.000 euros adicionales al año, entre los que incluimos incentivos por objetivos, comisiones por ventas, bonificaciones en efectivo, participación en beneficios...

En Indeed, por ejemplo, se estima que el salario medio anual de un vendedor de Mango ronda los 14.000 euros brutos anuales, una cifra que se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y que está alejada de la realidad: se acerca más a los 20.000 euros anuales.