SEGURIDAD SOCIAL
Los funcionarios de la Seguridad Social coinciden: "Retrasar cuatro meses la jubilación anticipada puede aumentar la pensión hasta 200 euros al mes para siempre"
La razón se encuentra en los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social
La jubilación anticipada sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los trabajadores que quieren retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria. Sin embargo, elegir mal la fecha puede tener un impacto importante en el importe de la pensión durante toda la vida.
Así lo advierten varios expertos de la Seguridad Social, que recomiendan estudiar con detalle los coeficientes reductores antes de tomar una decisión definitiva.
Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario especializado en pensiones y prestaciones, explica que un simple ajuste de unos meses puede marcar una diferencia económica considerable.
Según detalla el experto, retrasar la jubilación anticipada voluntaria de cuatro meses puede traducirse en una mejora de hasta 200 euros mensuales en la pensión, una cantidad que se mantendrá durante todo el periodo de cobro.
La razón se encuentra en los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social a quienes deciden adelantar su retiro. Estos porcentajes varían según los años cotizados y el número de meses que se anticipa la jubilación respecto a la edad ordinaria.
Muñoz pone como ejemplo a un trabajador con una pensión estimada de 2.000 euros mensuales. Si decide jubilarse 24 meses antes de tiempo, el recorte puede suponer un 21%, reduciendo la prestación hasta los 1.580 euros.
Sin embargo, si se esperase cuatro meses más y adelantase la jubilación solo 20 meses, la penalización baja al 11%, permitiéndole cobrar alrededor de 1.780 euros al mes.
El funcionario también destaca la importancia de analizar el momento exacto en que se solicita la pensión. En algunos casos, hacerlo en diciembre en lugar de enero permite beneficiarse de la revolarización anual de las pensiones vinculada al IPC, aumentando la cuantía desde el primer ingreso.
De esta forma, expertos como Alfonso recomiendan emplear el simulador de jubilación de la Seguridad Social antes de presentar oficialmente la solicitud. Un buen cálculo previo puede evitar pérdidas económicas para siempre.
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